От розетки пахнет горелым, хотя она выключена: что это означает и какую деталь следует проверить первой

Почему из розетки пахнет горелым / © pexels.com

Розетка, хоть бы и не использовалась, остается частью электросети. Внутри нее может происходить скрытый нагрев.

Одна из самых распространенных причин — ослабленные контакты. Если винты не затянуты должным образом, ток проходит с повышенным сопротивлением, из-за чего металл нагревается.

Вторая причина — накопление пыли и грязи. Когда эти отложения перегреваются, они начинают тлеть и выделять характерный запах гари.

В старых розетках изоляция проводов может быть повреждена. Это создает риск короткого замыкания даже без подключенного устройства.

Иногда запах поступает не от самой розетки, а от распределительной коробки в стене, где тоже могут быть изношены или повреждены участки проводки.

Перегруженная линия — еще один фактор. Если к контуру подключено много мощной техники, то нагрев может возникать даже без фактического потребления тока конкретной розеткой.

Не стоит исключать и низкое качество фурнитуры. Дешевые розетки из хрупкого пластика быстрее деформируются, перегреваются и начинают плавиться.

Запах также может возникать из-за редких химических реакций между материалом корпуса и токопроводящими элементами, что подтверждено техническими отчетами.

Даже если вы не видите внешних повреждений, но запах появляется регулярно — это не повод успокаиваться. Невидимые процессы часто опаснее тех, что можно рассмотреть невооруженным глазом.

Специалисты советуют: при первых признаках запаха немедленно выключите питание на щитке. Не используйте розетку до полного обзора.

Даже слабый, чуть ощутимый запах — важный сигнал. Он означает, что внутри уже возникает перегрев, а это прямое нарушение правил безопасности.

Если запах усиливается, когда включаются соседние приборы, это может свидетельствовать о перекрестной нагрузке — электролиния работает на границе, а розетка становится «слабым звеном».

Полноценная диагностика должна включать термоконтроль. Электричества используют пирометры, чтобы обнаружить зоны аномального нагрева.

Если есть сомнения в целостности проводки, оптимальным решением будет замена розетки. Это гораздо дешевле и безопаснее, чем устранение последствий возможного возгорания.

Если запах появился после ремонта, стоит проверить, не повредили ли кабель во время отделочных работ — такое случается чаще, чем кажется.