От розового до синего: как изменить цвет гортензий без вреда для растений

Гортензии

Цвет гортензий зависит не только от сорта растения, но и от состава почвы, в которой оно растет. При определенных условиях розовые цветы могут стать синими или фиолетовыми, а сам процесс связан с уровнем кислотности земли.

Об этом сообщило издание Express.

Специалистка по садоводству Джо МакГарри объяснила, что на окраску лепестков напрямую влияет показатель pH. Если почва кислая, цветы приобретают синие оттенки, а в щелочной среде чаще появляются розовые. Фиолетовая окраска может возникать в почве с близким к нейтральному уровню pH.

Специалист отметила, что изменение цвета происходит из-за алюминия, который содержится в почве. В кислой среде растение лучше усваивает этот элемент, и именно это влияет на пигменты в цветах.

В то же время такая особенность касается не всех гортензий. Чаще всего на изменение кислотности реагируют сорта макрофила и пильчатая. Белые разновидности обычно не меняют своего цвета.

По словам Джо МакГарри, популярный способ с закапыванием ржавых гвоздей не дает заметного результата и может быть опасным. Она объяснила, что металл в почве представляет риск для людей и животных, а количество веществ, которые он выделяет, недостаточно для изменения окраски лепестков.

Зато для получения синих цветов эксперт советует постепенно подкислять почву. Для этого можно использовать компост для вересковых растений, кофейную гущу или сульфат алюминия. Такие добавки помогают мягко менять кислотность без вреда для растения.

Чтобы поддержать розовое цветение, наоборот, нужно сделать почву более щелочной. По словам специалистки, в этом могут помочь садовая известь и удобрения с повышенным содержанием фосфора, которые уменьшают поглощение алюминия.

Эксперт также отметила, что результат не появится быстро. Заметные изменения в цвете гортензий обычно становятся видимыми только после одного вегетационного сезона.

Перед внесением любых добавок садоводам рекомендуют проверить уровень pH почвы. Слишком резкое изменение условий может негативно повлиять на состояние растения и его способность усваивать питательные вещества.

