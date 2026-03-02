От слабой до суперурожайной: секреты подкормки клубники после зимы, которые помогут ей набраться сил

Подкормка клубники после зимы / © unsplash.com

Реклама

Это критический момент: без ранней подкормки растения теряют темп и урожай может оказаться значительно скромнее, чем мог бы быть.

Один из проверенных весенних способов — подкормка водным раствором аммиака в правильных пропорциях.

Почему ранняя подкормка клубники так важна

После холодной зимы клубника тратит максимум ресурсов на восстановление надземной части. В настоящее время закладывается будущее количество цветов и ягод. Недостаточное питание делает кусты слабыми, уменьшает количество завязей и приводит к мелким ягодам.

Реклама

Ранняя весенняя подкормка помогает растениям быстро войти в фазу активного роста и заложить потенциал большого урожая.

Преимущества аммиачного раствора для клубники

Аммиачная вода — это легкодоступный азот, необходимый клубнике на старте вегетации. Он стимулирует развитие здоровых листьев, без которых невозможно полноценное цветение и налив ягод.

Дополнительный бонус — обработка листьев раствором аммиака уменьшает активность некоторых вредителей и патогенов в начале сезона.

Важно: не превышайте дозировку. Иначе кусты будут наращивать только листья, а урожайность пострадает.

Реклама

Как правильно приготовить и внести подкормку

Первую обработку производят, когда температура почвы не менее +9°С.

Раствор: 3 столовых ложки аммиака на 10 литров воды.

Поливка: аккуратно поливаем кусты этим раствором.

Время: лучше делать вечером или в пасмурный день.

Реклама

Подготовка: перед внесением раствора почву проливают чистой водой, чтобы защитить корни от раздражения.

Зачем клубника мульчирование после подкормки

Мульча — ключ к стабильному росту и защите почвы. Она:

удерживает влагу;

угнетает сорняки;

предотвращает контакт ягод с землей;

снижает риск гнили и грибковых заболеваний.

Для мульчирования подойдут солома, опилки, агроволокно или специальные пленки. Слой 3-5 см укладывают вокруг куста, не засыпая центр.

Мульча создает стабильный микроклимат в прикорневой зоне, уменьшает стресс для растений и помогает умеренно развиваться в течение всего сезона.