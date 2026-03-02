- Дата публикации
От слабой до суперурожайной: секреты подкормки клубники после зимы, которые помогут ей набраться сил
Как только солнце начинает пригревать, клубника пробуждается после зимнего отдыха. Кусты начинают активно наращивать листья, закладывать цветочные почки и готовиться к плодоношению.
Это критический момент: без ранней подкормки растения теряют темп и урожай может оказаться значительно скромнее, чем мог бы быть.
Один из проверенных весенних способов — подкормка водным раствором аммиака в правильных пропорциях.
Почему ранняя подкормка клубники так важна
После холодной зимы клубника тратит максимум ресурсов на восстановление надземной части. В настоящее время закладывается будущее количество цветов и ягод. Недостаточное питание делает кусты слабыми, уменьшает количество завязей и приводит к мелким ягодам.
Ранняя весенняя подкормка помогает растениям быстро войти в фазу активного роста и заложить потенциал большого урожая.
Преимущества аммиачного раствора для клубники
Аммиачная вода — это легкодоступный азот, необходимый клубнике на старте вегетации. Он стимулирует развитие здоровых листьев, без которых невозможно полноценное цветение и налив ягод.
Дополнительный бонус — обработка листьев раствором аммиака уменьшает активность некоторых вредителей и патогенов в начале сезона.
Важно: не превышайте дозировку. Иначе кусты будут наращивать только листья, а урожайность пострадает.
Как правильно приготовить и внести подкормку
Первую обработку производят, когда температура почвы не менее +9°С.
Раствор: 3 столовых ложки аммиака на 10 литров воды.
Поливка: аккуратно поливаем кусты этим раствором.
Время: лучше делать вечером или в пасмурный день.
Подготовка: перед внесением раствора почву проливают чистой водой, чтобы защитить корни от раздражения.
Зачем клубника мульчирование после подкормки
Мульча — ключ к стабильному росту и защите почвы. Она:
удерживает влагу;
угнетает сорняки;
предотвращает контакт ягод с землей;
снижает риск гнили и грибковых заболеваний.
Для мульчирования подойдут солома, опилки, агроволокно или специальные пленки. Слой 3-5 см укладывают вокруг куста, не засыпая центр.
Мульча создает стабильный микроклимат в прикорневой зоне, уменьшает стресс для растений и помогает умеренно развиваться в течение всего сезона.