От сцены до укрытия: как львовский хор "Гомін" дал необычный концерт в Кременчуге

Воздушная тревога не помешала. «Гомін» дал импровизированный концерт в укрытии.

Хор "Гомон"

Хор "Гомон"

Муниципальный хор из Львова «Гомін» провел концерт в укрытии из-за воздушной тревоги, которая прервала их выступление.

Об этом стало известно со страницы в Instagram.

Коллектив выступал в Кременчуге. Во время объявления тревоги участники перешли в укрытие. Там они исполнили две известные песни: «Гай, зелений гай» Назария Яремчука и «Цей сон» Степана Гиги. Видео с импровизированного выступления хор опубликовал в своих соцсетях.

Хор «Гомін» получил широкую популярность благодаря исполнению композиции «Вічная пам’ять» для сериала HBO «Чернобыль». Их акапельные выступления стали вирусными в Интернете, а видео с песней «Цей сон» собрало более пяти миллионов просмотров.

Напомним, художественный руководитель хора «Гомін» Вадим Яценко прокомментировал украинский шоу-бизнес и рассекретил, планирует ли строить сольную карьеру.

Ранее он поделился подробностями личной жизни и высказался о своем браке с супругой Анастасией.

Также Вадим Яценко впервые высказался, при каких обстоятельствах готов стать на защиту Родины.

