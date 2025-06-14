От таких женщин не уходят мужчины / © Unsplash

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Умная женщина, умеющая это демонстрировать

К счастью, давно уже прошли те времена, когда женщины были милыми, но недалекими, чтобы понравиться мужчинам. Дамам приходилось прятать свой интеллект за семью замками. Современные мужчины с радостью выслушают ваши мысли.

Конечно, это совсем не означает, что нужно носить на свидание свой "красный диплом". Более того, не стоит и каждый раз "бить" мужчин своим интеллектом. Они, говорят психологи, все же остаются лидерами по своей природе, поэтому дайте им иногда тянуть одеяло на себя.

Интересная женщина всегда привлекает мужчину своим умом ненавязчиво и мягко, например во время задушевных бесед. Ведь именно они, по мнению специалистов, являются основой для гармоничных отношений.

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Женщина, получающая от себя удовольствие

Если вы долго и вдохновенно работали над тем, чтобы быть уверенными в себе, не бойтесь это показывать. Знаете, что именно у вас хорошо получается, значит займитесь этим. У вас есть определенные достижения – в общении с мужчиной обязательно их используйте.

Уверенность в себе это вовсе не сродни самоуверенности. Она не кричит, а тихо, но настойчиво напоминает о себе.

Часто у женщин, которые все еще не нашли удовольствия в себе, в личной жизни все как затянутый узел. Из-за постоянного страха неудачи в отношениях они либо находят первого попавшегося, либо остаются одинокими.

Женщина с собственными интересами, которые она развивает

Вы с мужем совсем не должны быть двумя горошинами в одном стручке. Представим, что ему нравится футбол. А вот вам совсем не интересный спорт. Но в то же время вы можете быть отличными друзьями и любовниками.

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Мужчинам нравится, когда у женщины есть свое увлечение. И не обязательно, чтобы оно совпадало с его интересами. При этом следует всегда интересоваться его успехами, хвалить и поддерживать.

Женщина, умеющая как принимать комплименты, так и дарить их

Даже в наше время многие женщины все еще стесняются принимать комплименты. Привлекательные, красивые, умные, очаровательные, но встречающие теплые слова от мужчин с неуверенной улыбкой и смятыми фразами.

Мужчинам тяжело это понять. Многие очень любят дарить женщинам комплименты, а потому они с замиранием сердца ждут ответа. А она должна быть искренней. И когда их "подарок" не принимают, разочаровываются.

Хотите быть интересным для мужчин, купайтесь в признании. Научитесь принимать комплименты и правильно на них реагировать. И помните, что мужчины тоже любят приятные слова. Поэтому время от времени балуйте их следующими.

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Женщина, заботящаяся о всех своих гранях

Эта фраза очень важна. Когда мы выделяем только какую-то часть себя или своего образа, то теряем тот хрупкий баланс того, что на самом деле означает быть женщиной с большой буквы.

Для мужчин все наши грани важны: и так, что перед глазами, и та, что в его сердце, и даже возбуждающая разум. Помните, мужчина будет интересоваться женщиной, пока она будет интересоваться собой.

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