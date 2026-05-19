От Цианида до Нутеллы: какие имена для детей не разрешили зарегистрировать в мире

Родители по всему миру так часто дают детям странные или даже опасные имена, что правительствам пришлось вмешаться. Во многих странах уже были созданы специальные черные списки. Так суды пытаются оградить малышей от будущей травли и насмешек сверстников.

Об этом пишет британское издание Express.

Журналисты собрали самые громкие мировые скандалы, связанные с неудачными попытками родительского креатива, и составили перечень имен, официально оказавшихся под табу в разных уголках планеты.

Запретные имена в мире — что известно

Вот самые яркие случаи, когда взрослым пришлось отказаться от своих странных идей из-за решений судов:

Цианид (Великобритания)

В Уэльсе мать попыталась назвать новорожденную дочь в честь смертельного яда. Женщина искренне считала это «красивым» жестом, ведь именно это вещество оборвало жизнь Адольфа Гитлера. Британский суд заблокировал регистрацию, а сам случай стал легендарным в местной юриспруденции.

Последовательность из 43 символов (Швеция)

Пара шведских родителей решила выразить протест против строгих государственных правил и назвала сына Brfxxxxxxxxmnnpcccclllmmnprxvvclmnckssqlbb11116. Они настаивали, что эту комбинацию букв и цифр нужно читать как совершенно привычное имя Альбин. Власти Швеции этот перформанс не оценили и отказали в регистрации.

Толулла Дуза Хула на Гавайях (Нова Зеландия)

Девочка с этим экзотическим именем жила целых девять лет. Она терпела, пока не подросла, а потом сама обратилась в суд с просьбой изменить его. Судья согласился, отметив, что такое имя накладывает на ребенка «необоснованное бремя». В тот же день судья запретил регистрировать имена Секс Фрут (Fruit Sex) и Фиш энд Чипс (Fish and Chips) для близнецов.

Нутелла (Франция)

Французская семья решила назвать дочь в честь любимой шоколадно-ореховой пасты. Суд быстро вмешался, постановив, что бренд будет вызывать только насмешки. В результате девочку перерегистрировали под простым именем Элла.

Аккума / Дьявол (Япония)

Еще в 1994 году пара в Японии хотела назвать сына словом «Акума», что дословно переводится как «дьявол». Чиновники решили, что такое имя само по себе является формой причинения вреда будущему ребенка и его достоинству, и создали тем самым важный судебный прецедент.

Мессия и Иисус Христос (США)

В штате Теннесси судья вообще попыталась запретить имя Мессия, заявив, что этот титул «надо еще заслужить». Правда, это решение впоследствии отменил апелляционный суд, а сам судья был отстранен от должности. В то же время в нескольких других штатах суды блокировали имя Иисус Христос из-за риска богохульства и очевидной путаницы в документах.

Адольф и Усама бен Ладен (Германия)

В Германии действует суровое табу по имени Адольф из-за его прямой ассоциации с нацистским диктатором и Холокостом. По аналогичным причинам немецкие власти не позволили другой паре назвать малыша в честь лидера террористов «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена.

Какие еще имена официально запрещены в мире:

Корпоративные бренды и рок-группы. В Швеции вы не сможете назвать ребенка IKEA , Metallica или Elvis . В Швейцарии использование названий компаний или люксовых брендов для детей тоже под полным запретом.

Религиозные антигерои. В той же Швейцарии действует вето по имени Иуда , как и на любых других библейских или исторических персонажей, признанных злодеями. В Новой Зеландии по этим соображениям запрещено имя Люцифер .

Титулы вместо имен. В Австралии под запрет попали слова Президент , Герцог , Император и Лейтенант . Официальные звания и знаки уважения не могут фигурировать как личные имена.

Животные, дни недели и киногерои. В Дании запрещено имя Обезьяна (Monkey) — правительственный реестр просто не содержит названий приматов. В Италии нельзя назвать ребенка Венерди (т.е. пятница), в Португалии отклонили скандинавское имя Тор, а в Мексике табуированное имя вымышленного персонажа Робокоп.

Современная мировая практика показывает, что свобода родительского выбора заканчивается там, где начинаются интересы и спокойное будущее самого ребенка.

