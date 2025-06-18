Отдавал вещи, а потерял стол: история канадца о "бесплатном" обмене покорила соцсети

Распродажа жителя Канады

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Житель Канады Курт Айриш столкнулся с неожиданной ситуацией во время подготовки к переезду. Вместе со старыми вещами, которые он раздавал бесплатно, кто-то забрал его обеденный стол. Этот курьезный случай быстро стал вирусным в соцсетях, где пользователи стали делиться схожими историями и недоразумениями.

Об этом мужчина рассказал на популярном форуме Reddit.

39-летний Курт Айриш из Северного Ванкувера решил упростить себе переезд и в то же время помочь другим. Вместе с женой он выставлял предметы быта у своего дома, расположенного в оживленном районе. На вещах была табличка «Бесплатно! Берите что хотите!». Система работала отлично, пока кто-то не решил, что под это описание подпадает и сам стол, на котором стояли эти вещи.

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«Мы живем в оживленном районе: прямо напротив церкви и школы, мимо проходит много людей», — рассказал Айриш на популярном форуме Reddit.

Когда супруги поехали осматривать новый дом, они оставили вещи на своем столе, служившем импровизированным прилавком. Вернувшись, они увидели, что все осталось на траве, а сам стол исчез.

Это был обеденный стол из твердого дерева, вполне приличный. Мы не планировали его забирать, но дарить не собирались. Просто использовали в качестве подставки. Кто-то, видимо, воспринял мою надпись буквально и решил, что стол тоже часть предложения», — объяснил Айриш.

Вирусная история и волна подобных курьезов

Вместо того чтобы слиться, Айриш опубликовал новое фото с подписью: «Наверное, стоило добавить на табличке „кроме стола“». Пост моментально стал вирусным, и люди стали делиться своими историями:

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«Я оставил гладильную доску с табличкой „бесплатно“, но все забирали только вещи из нее. Пришлось добавить, что доска тоже в комплекте — и ее сразу увезли»;

«Мебель неделями стояла без внимания с табличкой „Бесплатно“. Я сменил ее на „20$“, и в ту же ночь ее украли. Люди странные»;

«Несколько дней назад мы раздавали мебель и нарисовали картонную коробку со словом „бесплатно“… кто-то забрал картонную коробку вместе с мебелью».

Несмотря на комический урон, Айриш не жалеет.

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«Это не такая уж большая потеря. Думаю, стол рано или поздно все равно пошел бы к кому-нибудь другому. Зато мы с женой посмеялись и узнали, как много людей сталкиваются с подобными вещами», — добавил он.

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