Отделайте лопату этим перед хранением — она никогда не заржавеет: простой способ, который работает

Даже самый качественный инструмент может превратиться в хлам, если на нем появится ржавчина. Поэтому перед хранением лопату важно правильно от нее защитить.

В ноябре очень важно позаботиться о садовом инструменте, чтобы весной не тратить свое время на то, чтобы очистить лопату от ржавчины и заточить ее. Из-за перепада температур осенью и зимой на любой поверхности образуется конденсат, а на металлических конструкциях он вызывает коррозию, которая ухудшает состояние и уменьшает сроки использования инвентаря.

Некоторые обрабатывают поверхность лопаты солидолом или другими смазками. Конечно, от ржавчины они защитят, но весной вам все равно придется очищать инструмент перед тем, как начать обработку грунта. Опытные огородники советуют использовать для ухода обычное сало или растительное масло. вреда огороду в будущем.

Как правильно хранить лопату, чтобы на ней не появлялась ржавчина зимой? При необходимости высушите его. Возьмите масло., разместите весь инвентарь. Тогда вам даже не придется снимать металлические элементы из черенков.

До весны все лопаты сохранятся в идеальном состоянии и вам не нужно будет счищать смазку или ржавчину.

Если ржавчина уже появилась, то опытные огородники советуют брать уксус. один день. Затем достаньте инструменты и очистите.

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