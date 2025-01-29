Отеки на лице: несколько проверенных способов, как быстро от них избавиться

Есть немало причин, почему утром в зеркале мы можем увидеть отеки на своем лице.
Каждая из нас и не раз утром видела отеки на своем лице. Отечность, как правило, локализуется над и под глазами, у скул или под подбородком. Это одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются женщины. Причиной этого явления является чрезмерная задержка жидкости в организме.
Почему возникают отеки на лице и как избавиться от них — читайте в материале ТСН.ua.
Обычно утренние отеки на лице – это косметическая проблема, которая имеет несколько причин. От них очень быстро и легко можно избавиться. Тем не менее, причиной могут быть и проблемы со здоровьем. В этом случае без медицинской помощи не обойтись. Мы же разберемся, как самостоятельно устранить отеки, возникающие из-за задержки воды в организме.
Причинами утренней отечности могут быть:
- проблемы со сном и недосыпание;
- употребление большого количества жидкости перед сном;
- употребление алкогольных напитков;
- употребление соленых продуктов, соли или кофе;
- менструация или беременность;
- стрессовые ситуации;
- малоподвижный образ жизни;
- наличие аллергии.
Как быстро снять отек
Контрастный душ для лица: сначала следует умываться холодной водой, а затем горячей. Повторите процедуру несколько раз.
Охлаждение лица: вариацией этого способа может стать холодный компресс или протирание кусочком льда.
Самомассаж лица: в течение 5-15 минут массируйте лицо руками или с помощью скребка Гуаша или роликовым массажером.
Косметические продукты: можно сделать тканевые и гидрогелевые маски, противоотечные маски для лица, патчи и т.д.
Правильное питание: если вечером не кушать соленые продукты, не употреблять алкоголь или уменьшить количество употребления напитков после 19:00, то это уменьшит задержку жидкости в организме.
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