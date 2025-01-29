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Отеки на лице: несколько проверенных способов, как быстро от них избавиться

Отеки на лице: несколько проверенных способов, как быстро от них избавиться

Маска на лице. / Фото: pixabay.com

Есть немало причин, почему утром в зеркале мы можем увидеть отеки на своем лице.

Каждая из нас и не раз утром видела отеки на своем лице. Отечность, как правило, локализуется над и под глазами, у скул или под подбородком. Это одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются женщины. Причиной этого явления является чрезмерная задержка жидкости в организме.

Почему возникают отеки на лице и как избавиться от них — читайте в материале ТСН.ua.

Обычно утренние отеки на лице – это косметическая проблема, которая имеет несколько причин. От них очень быстро и легко можно избавиться. Тем не менее, причиной могут быть и проблемы со здоровьем. В этом случае без медицинской помощи не обойтись. Мы же разберемся, как самостоятельно устранить отеки, возникающие из-за задержки воды в организме.

Причинами утренней отечности могут быть:

  • проблемы со сном и недосыпание;
  • употребление большого количества жидкости перед сном;
  • употребление алкогольных напитков;
  • употребление соленых продуктов, соли или кофе;
  • менструация или беременность;
  • стрессовые ситуации;
  • малоподвижный образ жизни;
  • наличие аллергии.

Как быстро снять отек

Контрастный душ для лица: сначала следует умываться холодной водой, а затем горячей. Повторите процедуру несколько раз.

Охлаждение лица: вариацией этого способа может стать холодный компресс или протирание кусочком льда.

Самомассаж лица: в течение 5-15 минут массируйте лицо руками или с помощью скребка Гуаша или роликовым массажером.

Косметические продукты: можно сделать тканевые и гидрогелевые маски, противоотечные маски для лица, патчи и т.д.

Правильное питание: если вечером не кушать соленые продукты, не употреблять алкоголь или уменьшить количество употребления напитков после 19:00, то это уменьшит задержку жидкости в организме.

Напомним, мы писали о том, чем полезно для волос и кожи кокосовое масло.   Оно уже давно приобрело популярность в сфере красоты благодаря своим многочисленным полезным свойствам.

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