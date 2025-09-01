ТСН в социальных сетях

Отец прошел пешком с детьми 800 км с воспитательной целью: помогло ли это

В Китае мужчина решил закалить своих детей. Они отправились в своеобразное путешествие с рюкзаками.

Вера Хмельницкая
Дети несли рюкзаки весом пять килограммов

Дети несли рюкзаки весом пять килограммов / © Pixabay

В Китае мужчина прошел пешком с детьми 800 километров, чтобы закалить их характер.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина по фамилии У решил устроить поход из города Шэньчжэнь в город Чанша вместе с 10-летней дочерью и 8-летним сыном. Он объяснил свой поступок воспитательными целями.

«Мои дети часто сдаются и избегают трудностей. Я хотел, чтобы они научились доводить начатое до конца», — сказал он.

Они прошли всю дистанцию за 31 день — вышли на маршрут 17 июля и достигли финальной точки 17 августа. В то же время дети несли рюкзаки весом пять килограммов, вес рюкзака У составил десять килограммов.

Супруга Ван сначала не одобряла эту идею из-за летней жары и соображения безопасности, но в результате признала положительные изменения.

«Дочка стала менее прихотливой, а сын более самостоятельным», — призналась она.

Ранее сообщалось, что популярный блогер оказался в центре скандала после того, как опубликовал видео, где он сбрасывает своего семилетнего сына Калихана со скалы в озеро.

