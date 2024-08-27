Отгоняли злых духов: шесть оберегов от магии, присутствовавших в каждом украинском доме

Наши предки старались защитить свой дом не только от непогоды, но и от злых людей и нечистой силы. Обычай украшать дом оберегами уходит своими корнями в седую древность. Что отгоняет злых духов?

Конечно, универсального оберега от всего дурного не существовало. Каждый предмет имел отдельную, очень важную функцию. Более того, не менее важную роль играло место, где оберег размещался в доме.

Вышитые полотенца

Они были самыми главными оберегами от "недоброго глаза" для всей семьи. Вешали их обязательно над образами святых или фотографиями родных людей. Последнее делалось для того, чтобы полотенца оберегали конкретного человека от злой участи. Также их развешивали над дверями и окнами, чтобы вышивка не уронила внутрь нечистую силу.

Особую силу, по мнению наших предков, обладали полотенца, которые передавались от поколения к поколению. Чаще всего оберегом молодой семьи становилось свадебное полотенце.

Посуда

Хотя он был привычным элементом обихода, однако также нес в себе защитные функции. Наши предки прислушивались к кукушке: если она едва не ест, то зима будет. Хотя посуда обычно была простой, в нее вкладывали теплые чувства и светлые мысли. К примеру, горшки считались символом жизни.

По народным поверьям в доме никогда не хранили надбитую посуду. А все потому, что его сочли "живым". Он рождался, жил и умирал, как человек. Разбитую посуду обязательно закапывали в землю.

Подкова

У многих народов подкова имела немаловажное значение. Она была символом таланта, изобилия, счастья и оберегом от злого. Даже существовало такое поверье, что нечистая сила ходит кругами, но когда доходит до того места, где подкова "разорвана", то вынуждена возвращать назад. Подкову вешали над дверью, окнами, печью, то есть там, где злые духи могут проникнуть в дом.

Над дверью, например, подкову крепили хозяин с хозяйкой вместе. При этом настраивались на положительные мнения, думали о хорошем. А найти подкову означало, что вам невероятно повезет.

Образы

Образы или иконы размещались на почетном месте в каждом украинском доме. К ним молились утром и вечером, обращались за помощью. Образы обязательно украшали вышитыми полотенцами. Они должны были принести в дом мир и покой.

Колокол

Хороший оберег, который играет роль купола небес. Он не только отгоняет все злое, но и уничтожает ту беду, которая уже пробралась в дом. Мелодичные и ритмичные удары колокола символизируют проходящее время.

Покуть

Также называли "красный угол". Это самое святое место в украинском доме. Как правило, его размещали по диагонали от печи и "лицом к солнцу". В старину он был местом предков. На Рождество в красном углу ставили Дидух, который был духом предков, и кутью, как ритуальную кашу для покойников. Это был своеобразный домашний алтарь. В нем вывешивали пысанку, которая защищала дом от молнии, пожара, злых духов. Также именно здесь развешивали иконы с полотенцами.

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