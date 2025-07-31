Отказ от работы с первого дня: почему поколение Z не готово перерабатывать

Поколение Z / © unsplash.com

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Современный рынок труда претерпевает коренные изменения из-за нового поколения работников — зуммеров (рожденных в 1997-2012 годах). Они не готовы изнурять себя ради туманных перспектив и не держатся за работу любой ценой.

Об этом пишет The Week.

Недавно появились новые тенденции, смущающие работодателей. Молодежь начала массово игнорировать договоренности о трудоустройстве. В частности, в США 34% зуммеров признались, что приняли предложение о работе, но так и не вышли на нее.

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Это поведение описывают терминами Career Catfishing — когда кандидат принимает несколько предложений, но выходит только на одно, и Ghosting on Day 1 — когда работник просто исчезает после первого рабочего дня или даже не появляется. Эти тренды быстро распространились в Европе, Канаде и Австралии.

Почему зуммеры изменяют рынок труда?

По словам Якова Филиппенко, гендиректора Intch, такое поведение — это «чистый хаос».

Даже если зуммеры не увольняются сразу, 91% из тех, кто не вписался в коллектив, покидают работу в первый месяц. А 80% из остальных увольняются в течение полугода.

Это свидетельствует об изменении эпох и кардинальной переоценке отношений между работником и работодателем. Зуммеры, выросшие в эпоху интернета и мгновенного доступа к информации, отличаются от предыдущих поколений:

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Они быстро учатся самостоятельно, что заставляет переосмыслить традиционное образование.

Не воспринимают авторитеты и не заинтересованы в построении карьеры любой ценой. Для них важен баланс между работой и личной жизнью.

Быстро замечают недостатки, на которые более опытные работники уже не обращают внимания.

Новые кадры заставляют компании просмотреть свои подходы к управлению и искать новые пути взаимодействия, чтобы соответствовать ценностям современного поколения.

Напомним, недавний опрос в Великобритании показал, что представители поколения Z отказываются от некоторых традиционных продуктов.