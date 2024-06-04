Отключение света в Украине: руководитель YASNO встревожил заявлением

В Украине отключения света будут продолжительнее. В частности, сегодня, 4 июня, дефицит электроэнергии будет значительно больше, чем накануне.

Об этом сообщил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко.

"В плановом ремонте два энергоблока АЭС. Также пошла в ремонт линия, по которой импортируем электроэнергию из Словакии", — рассказал детали Коваленко.

По его словам, в частности, в Киеве сегодня стабилизационные ограничения составят 26% для Киева — будет задействована светло-серая зона графиков. Таким образом, в столице электроэнергии в сумме может не быть по семь часов подряд. Ведь темные слоты в графике отключений означают точное отсутствие электроэнергии при применении графиков ограничения, а серые – возможность отключений в этот период.

Как сообщалось, 4 июня по всей территории Украины отключения света будут происходить по графику в течение всего дня. Для всех областей будут установлены лимиты.

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