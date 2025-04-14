Откуда берутся магнитные бури: нужно ли всегда доверять прогнозам

Откуда берутся магнитные бури / © Associated Press

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Астрофизик Елена Компаниец рассказала, что именно стоит за явлением магнитных бурь, действительно ли они стали случаться чаще в последнее время и насколько надежны прогнозы так называемой космической погоды.

Земля похожа на гигантский магнит с двумя полюсами, однако географические и магнитные полюсы не совпадают: на севере расположен южный магнитный полюс, а на юг — северный.

Что такое магнитные бури: как они возникают

По словам Елены, космос переполнен разнообразными частицами, такими как протоны, электроны или гелевые ядра, двигающиеся с большой скоростью. Эти частицы известны как космическая радиация. Она несет потенциальную угрозу, однако магнитное поле Земли служит защитным щитом.

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Магнитная буря возникает, когда на Солнце происходит вспышка или мощный корональный выброс массы — выброс плазмы и магнитного поля из его атмосферы, направленный на Землю. Если этот выброс происходит со стороны, противоположной нашей планете, последствия для нас будут отсутствовать.

Когда вспышка или корональный выброс приводит к выбросу заряженных частиц, эти частицы устремляются к Земле. Когда они достигают нашей планеты, начинается их взаимодействие с магнитным полем.

Это можно сравнить с мчащимся на большой скорости облаком и словно врезается в щит. В результате магнитное поле немного деформируется: спереди планеты оно сжимается, а сзади растягивается. Такие изменения в магнитном поле, вызванные потоком заряженных частиц, являются магнитной бурей.

Магнитное поле Земли состоит из силовых линий, выходящих из одного полюса и входящих в противоположное. Когда заряженные частицы двигаются вдоль этих линий, образуется авроральный круг — зона, где частицы взаимодействуют с атмосферой Земли, что и влечет за собой полярное сияние.

В Украине его можно увидеть, когда Kp-индекс достигает по меньшей мере 6.

Действительно ли магнитные бури участились

Елена Компаниец отмечает, что магнитные бури действительно стали случаться чаще, и это связано с 11-летним циклом солнечной активности.

Астрофизик объясняет, что Солнце может находиться в спокойном состоянии, когда на его поверхности нет пятен, вспышек или корональных выбросов массы. В этом случае магнитные бури на Земле не возникают.

Каждые 11 лет наступает пик солнечной активности. Однако период, в течение которого Солнце достигает этого максимума, длится не один год. Когда активность Солнца возрастает, это может приводить к более частым магнитным бурям на Земле. И именно сейчас мы находимся на максимуме этого цикла.

Можно ли верить прогнозам

Елена Компаниец отмечает, что предусмотреть солнечную активность все еще остается сложной задачей. Поэтому наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед. Другие же только ориентировочные.

Ученые не могут точно сказать, что завтра на Солнце произойдет мощная вспышка. Они могут только наблюдать за активными участками, замечать определенные процессы, позволяющие предположить, что именно в этой зоне может произойти вспышка, и угадать, куда она будет направлена.

Однако до сих пор нет механизмов, позволяющих с 99% вероятностью предусмотреть вспышку. Поэтому прогнозы по магнитным бурям обновляются каждый день.