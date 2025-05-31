Откуда пошло название Львов: как этот город назывался сначала и кто его переименовал

Кто придумал название города Львов / © Pixabay

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Город Львов отличается интересной историей своего происхождения. Современное название связано с сыном короля Даниила Галицкого, князем Львом Даниловичем. Об этом рассказали в “Ранок вдома”.

Почему Львов назван именно так

Впервые о городе Львове упоминают в летописях 1256 года. Тогда его охватил большой пожар. Крепость же возводили, вероятно, в 1240-х годах. Киев, который сегодня является столицей Украины, страдал от татаро-монгольского нашествия, а потому князья искали другие территории, чтобы в безопасности отстроить свою силу.

Основателями города Львова историки считают князя Льва Даниловича и его отца короля Даниила Галицкого.

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В XIV веке Львов захватили польские власти в лице короля Казимира III. Тогда во Львов начали съезжаться немцы, поляки, армяне, евреи. И любая нация пыталась сформировать свой отдельный квартал. А когда Львов получил магдебурское право, то город получил широкие самоуправляющиеся полномочия. После этого он очень обогатился культурно.

К сожалению, пожар 1527 года почти уничтожил средневековый Львов. Чтобы восстановить город, польские власти пригласили архитекторов из Италии, поэтому Львов получил те уникальные черты Ренессанса, которые сохраняются до сегодняшнего дня.

Древнее название Львова

На протяжении многовековой истории город носил разные названия, которые были отражением его политического, языкового и культурного разнообразия. По словам выдающегося украинского языковеда, фольклориста, слависта, научного и общественного деятеля, литературоведа Ярослава Рудницкого, первым названием города была “Львовъ городъ”, что дословно можно перевести как «город Льва».

Это название указывает, что его основателем был, в частности, и князь Лев Данилович Галицкий. В других документах более поздних времен можно встретить также “город Льва”, “град Львова”. Их использовали как в поэтическом языке, так и в торжественной речи, чтобы подчеркнуть связь с историческими правами украинцев и архаический характер города.

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Второе название Львова: какая она

Также Рудницкий указал на тот факт, что со временем город все чаще называли “Львов”, то есть без приставки “град»” или “город”.

А в XIV веке появилось еще одно название “Ильвов”, которое связывают с произошедшими в украинском языке фонетическими изменениями. В частности, тогда перед звуками “л” и “р” начали добавлять зву “и”. Эта форма до сих пор сохранилась в некоторых западноукраинских говорах.

А вот в латинских документах Львов чаще всего упоминают как “Leopolis” — это прямой перевод названия “Львов город”. Существовали и другие латинские названия: “Leontopolis”, “Leopolia”, “Leo”, “Leona”. Их использовали на картах и в документах, чтобы отразить название города в европейском контексте.

Немцы называли Львов по-своему. Адаптация “Львов город” здесь звучала как “Lemberg”. А вот самая старая немецкая версия “Leonburg”. Она была официальной во время австийского правления и оккупации города нацистами.

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В польских документах Львов называли “Lwow”. Эта форма появилась и получила распространение примерно в XV веке. Она отражает польское влияние на регион. Интересно, что в польской вариации не использовали словосочетания “Lwow grod”, а только “miasto Lwow”.

В разных европейских городах название Львова также было разным: в Греции “Леовиос” или “Леонтополис”, в Армении “Илоф”, в Турции “Ильбадир”, “Ильбов” или “Или”, во Франции “Леополь”, а на идише “Лемберг”.