Откуда постоянно берется пыль: что сделать, чтобы она долго не оседала на поверхностях

С проблемой пыли в своих жилищах люди сталкиваются постоянно. Но это совсем не означает, что в доме не убирают. Пыль может появляться из вентиляции, из открытых окон и дверей, заноситься вместе с обувью. Рассказываем, какие проблемы со здоровьем может спровоцировать появление пыли и какие лучшие методы в борьбе с этой проблемой, ссылаясь на сайт Better Homes&Gardens.

Какой вред пыли для организма человека

Если пыли в доме слишком много, это может стать причиной появления аллергии, астмы и заболеваний кожи. Пыль состоит из частиц мертвых клеток кожи, грязи, волокон одежды и шерсти домашних любимцев. Этот коктейль очень негативно влияет на здоровье. А еще в ней могут содержаться следы тяжелых металлов, химикаты, микробы, микропластики и т.д. Поэтому пыль может стать причиной хронических болезней и вирусных заболеваний, очень устойчивых к антибиотикам.

Откуда берется пыль: распространенные причины ее появления

Количество пыли зависит от времени года, района проживания, наличия домашних питомцев и количества жильцов квартиры или дома. Она может попадать через окна, двери, вентиляцию, одежду, обувь и лапы животных. Частая влажная уборка не способна обезопасить от этой проблемы и тому есть несколько причин.

Высокая влажность. Повышенный уровень влажности – это идеальная среда для плесени и пылевых клещей. Профессиональные клинеры в таком случае рекомендуют пользоваться осушающими воздух кондиционерами, уменьшая влажность до 40-60%. Или можно делать почаще проветривание комнат.

Повышенный уровень влажности – это идеальная среда для плесени и пылевых клещей. Профессиональные клинеры в таком случае рекомендуют пользоваться осушающими воздух кондиционерами, уменьшая влажность до 40-60%. Или можно делать почаще проветривание комнат. Неисправность вентиляционной системы. Пыль, попадая в дом, должна всасываться системой вентиляции. Впрочем, если дом старый или система неисправна, пыль будет оседать на поверхностях в доме. Поэтому очень важно следить за вентиляционной и отопительной системами, регулярно менять воздушные фильтры, если таковые имеются.

Пыль, попадая в дом, должна всасываться системой вентиляции. Впрочем, если дом старый или система неисправна, пыль будет оседать на поверхностях в доме. Поэтому очень важно следить за вентиляционной и отопительной системами, регулярно менять воздушные фильтры, если таковые имеются. Наружные причины. Если дом стоит у дороги, где мало деревьев и зелени, вся пыль с улицы будет попадать в дом. Поэтому нужно следить, чтобы на доме не было щелей и трещин, следует регулярно чистить ковры, шторы и другой текстиль. Ибо на таких вещах пыли оседает больше всего.

Какая бытовая техника лучше справляется с пылью

Лучшим помощником в домашней уборке станет пылесос с водяным фильтром. Такая модель отлично собирает пыль и мешает ее возвращению. Кроме того, такие пылесосы хорошо очищают воздух в доме, после уборки в доме будет царить чистота и свежесть.

Также следует пользоваться полиролями для мебели. Это очень эффективные средства против оседания пыли.

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