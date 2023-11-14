Откуда в Украине взялись короткие фамилии из 3-4 букв: объясняем историю происхождения

Список украинских фамилий богат, интересен и разнообразен. Есть короткие, длинные и необычные – и у всех есть интересная история своего происхождения, о которой, наверное, никто и не слышал. Рассказываем, откуда взялись короткие фамилии в украинцев, состоящих из трех-четырех букв.

История происхождения коротких украинских фамилий: список

Есть несколько видов происхождения коротких фамилий в Украине. Это в основном такие, которые давались по определенным признакам: черты лица, характера, места жительства, рода деятельности, профессии и т.д.

По месту жительства. Такие фамилии получили приехавшие издалека люди из других земель. Сначала им давали прозвища «чех», «грек», которые в будущем переросли в фамилии: Грек, Лях, Тур, Чех, Серб.

Такие фамилии получили приехавшие издалека люди из других земель. Сначала им давали прозвища «чех», «грек», которые в будущем переросли в фамилии: Грек, Лях, Тур, Чех, Серб. По профессии. Например, Дяк – означает принадлежность к духовенству, Коц – грубое полотно, с которым работал сапожник. А еще Рой, Рой, Роик, Флис, Поп и т.д.

Например, Дяк – означает принадлежность к духовенству, Коц – грубое полотно, с которым работал сапожник. А еще Рой, Рой, Роик, Флис, Поп и т.д. По чертам характера и облику. Эти фамилии образованы по индивидуальным чертам лица или характера: Нос, Зуб, Ух, Глух, Чуб, Рудь, Миць – так назвали самых смелых, а Смык – это самый беспокойный.

Эти фамилии образованы по индивидуальным чертам лица или характера: Нос, Зуб, Ух, Глух, Чуб, Рудь, Миць – так назвали самых смелых, а Смык – это самый беспокойный. По именам иноязычного происхождения. Бар – от Бартоломея, Мих – от Михаила, Ник – от Никифора, Паш – от Павла, Филь – от Филимона.

Бар – от Бартоломея, Мих – от Михаила, Ник – от Никифора, Паш – от Павла, Филь – от Филимона. Глагольного происхождения. Эти фамилии возникли от частиц глаголов повелительного наклонения – Най, Нех, Нехай. Сюда же относится фамилия тюркского происхождения Гюль, которая означает «цвести».

Эти фамилии возникли от частиц глаголов повелительного наклонения – Най, Нех, Нехай. Сюда же относится фамилия тюркского происхождения Гюль, которая означает «цвести». Казачьи фамилии, образованные по вышеуказанным признакам. В реестре казаков также сохранились односложные фамилии. Это Бут (Буть), Зуб, Уль, Лут, Квач, Швед, Царь, Прачь, Руть, Кот, Ус, Волк, Жук, Шпак, Куст, Цмок.

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