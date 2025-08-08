- Дата публикации
Откуда вообще появился картофель: ученые раскрыли его эволюционное происхождение
Впервые в истории ученым из разных стран удалось выяснить, как именно возник картофель — один из ключевых продуктов питания для человечества.
Впервые ученым из разных стран мира удалось проследить глубокие эволюционные корни одного из важнейших пищевых продуктов человечества — картофеля. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Cell и освещенному агентством Reuters, современный картофель появился около 9 миллионов лет назад в результате естественного гибридизационного сочетания двух далеких родственников — дикого томата и растения, похожего на современный картофель, произраставший на территории Южной Америки.
Международная команда ученых проанализировала 450 геномов картофеля и 56 геномов его диких разновидностей. Генетические данные убедительно свидетельствуют: именно древнее скрещение стало ключевой точкой эволюции, повлекшей за собой появление клубней — органов, служащих как хранилища питательных веществ и вегетативного размножения. Именно благодаря им картофель и стал пищевой культурой, в отличие от томата, у которого съедобен плод.
Картофель — это одна из самых универсальных и питательных культур на планете. Она часто недооценивается как источник полезных веществ: в ее составе большое количество витамина C, калия, клетчатки и резистентного крахмала, а также полное отсутствие глютена, отмечает геномный биолог Саньвэнь Хуан из Китайской академии сельскохозяйственных наук.
Эти изменения стали возможны приблизительно через пять миллионов лет после того, как эволюционные пути предков томата и растения Etuberosum — безбульбового, но похожего на картофель — разошлись. В это время началось стремительное поднятие Анд, создавшее холодные, засушливые условия. Новое гибридное растение с клубнями смогло адаптироваться к новым климатическим вызовам, накапливая питательные вещества в подземных органах.
Сегодня в мире насчитывается около 5000 сортов картофеля, и он занимает третье место среди важнейших продовольственных культур после пшеницы и риса. Больше всего ее выращивают в Китае.
Полученные данные могут открыть новые горизонты для аграрной селекции — в частности, выведение сортов, устойчивых к изменению климата. Ученые также изучают возможность использования генетических свойств томата для усовершенствования ДНК картофеля с целью устранения вредных мутаций. Не исключено даже создание гибридного растения, которое объединит лучшее из обоих видов — томаты над землей и картофельные клубни под ним.
Интересно, что, несмотря на различия в пищевом использовании, картофель и томат очень похожи по строению: имеют почти идентичные листья, цветы и даже плоды. Плоды дикого картофеля снаружи напоминают маленькие зеленые помидоры — хотя есть их категорически нельзя.