Отопительный сезон близко: положите за батарею лавровый лист – ахнете от удивления

Первый осенний месяц уже подходит к концу. А это значит, что совсем скоро начнется отопительный сезон. Самое время узнать интересный бытовой лайфхак.

Каждую осень, когда включается отопление в квартире или начинают топить котел в доме, опытные хозяйки кладут за батарею лавровый лист. Делают это для достижения одного полезного эффекта.

Как только радиатор станет горячим, сразу положите на него один-два лавровых листа. За счет тепла, поднимающегося из батареи, впоследствии по квартире начнет распространяться приятный запах.

Дело в том, что из-за высоких температур лавровый лист начинает выделять пары эфирных масел. В результате вам и вашим гостям будет очень приятно находиться в помещении, где так хорошо пахнет.

Этот метод идеально подходит для кухни, где часто появляются неприятные запахи при приготовлении пищи. К примеру, если вы жарите рыбу или варите бульон.

Следует отметить, что лавровый лист можно использовать не только как натуральный освежитель воздуха. Дополнительно яркий запах пряности отпугивает из дома насекомых, в частности, муравьев и тараканов.

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