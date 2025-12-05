Зачем используют кирпич для отопления / © Pixabay

Такой подход не только упрощает процесс, но открывает новые возможности для комфортного отдыха на природе.

Обычный для нас строительный кирпич обычно ассоциируется с фундаментами, стенами и хозяйственными постройками. Но ее потенциал гораздо шире. Правильно подготовленная, она может стать надежным источником тепла во время пикников, длительных походов или ночевок в местах, где найти дрова практически нереально. Туристы, часто пользующиеся примусами, знают: в труднодоступных районах надежный “очаг в кармане” — это настоящая роскошь.

Как превратить кирпич в эффективное “вечное примус”

Чтобы создать долговременный источник жара, кирпич необходимо насытить горючим веществом. После такой подготовки она демонстрирует свойства, способные удивить даже опытных путешественников. Насыщенный топливом камень работает фактически как компактный примус", которое может заменить целую вязку дров или охапку ветвей.

Начните с выбора качественного, цельного кирпича без пустот. Положите его в глубокий сосуд и щедро залейте бензином или керосином. Когда на поверхности появятся характерные пузырьки — это признак, что поры начали впитывать жидкость. Повторите процедуру несколько раз, ведь один кирпич может “втянуть” до 600 мл горючего. После этого основание для вашего импровизированного примуса готово к использованию.

Дальше все просто: установите на кирпич посуду и подожгите ее. Такой “примус” горит стабильно, не боится ни ветра, ни дождя, и может обеспечивать тепло более полутора часов. Этого предостаточно для приготовления полноценного блюда и обогрева в прохладное время. Перед выходом в дорогу не забудьте потушить кирпич. А если есть время — дайте ему постоять в горючем несколько дней или даже неделю. Чем продолжительнее пропитка, тем дольше он будет гореть.