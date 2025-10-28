Отопление дровами и газом: во сколько обойдется 2025 года, чем выгоднее топить

Отапливать дровами или газом

Для многих домохозяйств в Украине дрова остаются надежным и часто единственным альтернативным источником тепла. Несмотря на наличие социальных цен от государственных лесхозов, общая стоимость отопления дровами в 2025 году зависит от ряда факторов, включая породу древесины, регион и уровень утепления жилья.

Сколько стоит кубометр дров в 2025 году

Стоимость древесины является ключевым показателем, и она существенно варьируется в зависимости от породы. эксперты разделяют дрова на три основные группы по плотности и теплотворности.

Твердолистные породы (первая группа) — к ним относятся дуб, граб, бук и ясень. Это самые дорогие дрова, поскольку они имеют самую высокую плотность и, соответственно, высокую теплотворность, рыночная цена на эти породы в 2025 году колеблется от 1200 до 1900 гривен за один кубический метр. Хвойные и средней плотности породы (вторая группа). Сюда входят сосна и ольха. Их стоимость, по данным государственных поставщиков (дп «леса украины»), стартует от 923 гривен метр кубический источник). Мягкие породы (третья группа) — это тополь и ива. их стоимость самая низкая, примерно от 824 гривен за м3.

В среднем цены в 2025 году выросли примерно на 100 гривен за кубометр по сравнению с прошлым годом, что связано с ростом затрат на заготовку древесины.

Расчет необходимого объема дров в сезон

Общая сумма затрат на отопление напрямую зависит от количества дров. это количество, в свою очередь, зависит от площади дома, эффективности котла и, что самое важное, от уровня его теплоизоляции.

Средний показатель для стандартного дома площадью до 100 квадратных метров без качественного утепления в среднем требуется около 10 кубометров дров на один отопительный сезон.

Пример ориентировочной стоимости. Если взять среднюю потребность в 10-12 м3 дров твердых пород по рыночной цене 1500 гривен за м3, общая стоимость отопления на сезон составит примерно 15 000 гривен, к чему необходимо добавить стоимость доставки. Это где-то 3 000 гривен

Если принимать во внимание реальные рыночные условия, включающие стоимость сухих дров, доставку и необходимость запаса, конечная сумма будет значительно выше, чем минимальные оценки. Для более реалистической оценки стоимости отопления дома 100 м3 твердыми породами следует использовать верхний предел цен и норму расхода.

Берем 12 кубических метров для покрытия риска холодных зим и повышенной влажности и рыночную цену 1800 гривен за м3 (средняя цена в диапазоне 1500 — 1900 грн). К этой сумме добавляется стоимость доставки и разгрузки, минимально 3000 гривен.

Общая стоимость рассчитывается следующим образом (12 м3 Х 1800 грн за м3) + 3000, что составляет примерно 24 600 гривен.

Таким образом, реальные затраты на отопление дома 100 м3 твердыми породами в 2025 году, вероятнее всего, будут находиться в диапазоне от 15 000 до 25 000 гривен в зависимости от качества топлива и условий доставки.

Чем выгоднее отапливать в 2025 году — дровами или газом

К началу 2025 года газ для населения от «Нафтогаза Украины» стоит около 7,96 гривен за м3 по НДС. Экспертные расчеты показывают, что, несмотря на высокую стоимость дров, газ все еще может быть экономически более выгодным (источники [6], [7]).

Газ — стоимость 1 кВтч тепла, с учетом цены и высокого КПД современных газовых котлов, составляет примерно 1,25 гривны.

Дрова (дуб). Стоимость 1 кВтч тепла колеблется в пределах от 1,9 до 2,4 гривны, учитывая среднюю цену и типичный кпд твердотопливного котла 70%.

То есть, по действующим тарифам природный газ выглядит более выгодным для большинства домохозяйств с точки зрения стоимости единицы полученного тепла. Главное преимущество дров в 2025 году заключается не столько в экономии, сколько в энергетической независимости и надежности резервного источника тепла.