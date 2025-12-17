Отопление вредит вазонам: советы по уходу за растениями зимой

Вазоны / © Credits

Зимой комнатные растения часто страдают не от холода, а от сухого воздуха и неправильного ухода. Из-за активного отопления листья начинают желтеть, скручиваться или вянуть, а почва дольше остается влажной. Эксперты по садоводству объясняют, как помочь зеленым любимцам пережить холодный сезон без ущерба для комфорта в доме.

Об этом сообщило издание Marta Stewart.

Одна из главных ошибок зимой — чрезмерный полив. В этот период большинство растений замедляет рост и не требует столько воды, как в теплое время года. Специалисты советуют увеличить интервалы между поливами до одной-двух недель, а для кактусов и суккулентов — ограничиться увлажнением раз в месяц. Альтернативой может стать нижний полив, когда растение впитывает воду из поддона постепенно и равномерно.

Не менее важно правильно разместить вазоны. Растения, которые стоят возле батарей, обогревателей или вентиляционных отверстий, быстро пересыхают и теряют насыщенный цвет. В таком случае их стоит переместить подальше от источников тепла — например, на хорошо освещенный подоконник, желательно с южной стороны.

Садоводы также советуют регулярно осматривать листья. Пожелтевшие или сухие части следует обрезать, чтобы растение не тратило на них энергию. Для равномерного роста горшки рекомендуют раз в неделю поворачивать, а при необходимости — переносить в более прохладное место.

Повысить влажность поможет создание микроклимата. Когда растения стоят группами, они лучше удерживают влагу вокруг себя. При этом важно следить, чтобы среди них не было пораженных вредителями. Дополнительно можно использовать увлажнитель воздуха — оптимальный уровень влажности для большинства комнатных растений составляет 40-60%.

Еще один фактор риска — резкие перепады температур возле окон. Ночью холод от стекла может повреждать листья даже светолюбивых растений. Чтобы избежать этого, специалисты советуют утеплять окна и использовать плотные шторы, которые защитят вазоны от сквозняков.

Соблюдение этих простых правил поможет комнатным растениям легче пережить сухую зимнюю жару и сохранить здоровый вид до весны.

