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Отпугивают беду и притягивают деньги: какие 5 растений обязательно нужно держать на кухонном подоконнике
Обычные кухонные пряности, которые мы каждый день добавляем в блюда, скрывают в себе мощную силу и могут превратиться в настоящий энергетический щит вашего жилья.
Эксперты по пространственной энергетике советуют использовать популярные кулинарные и дикие травы для регулярной очистки квартиры от застоявшегося негатива. Правильное применение розмарина, базилика, лавра, чабреца и дыма белого шалфея поможет легко восстановить гармонию. Эти простые растения способны эффективно привлечь в семью финансовое состояние.
Об этом пишет 13 Moons.
Как кулинарные травы защищают дом
Для ежедневной защиты жилья от постороннего негатива специалисты рекомендуют держать дома такие растения-обереги .
Розмарин – универсальный охранник. Его благоухание издавна использовали для очищения ауры перед важными делами.
Базилик – трава для гармонии и финансового благосостояния. Посажен в горшке у входа, он активно блокирует зависть.
Тимьян и лавр – традиционные защитники пространства от негативной энергетики.
Как отмечает E-mis, украинские традиции также прочно связывают защиту дома с растениями. Подвешенные над дверью сухие пучки трав надежно отпугивают незваных гостей. Это создает крепкий барьер от недобрых намерений посторонних людей.
Такие популярные зеленые обереги отлично растут не только в открытом грунте, но и в обычных горшках на подоконнике. Собственно выращенное растение не только обогатит блюда, но и станет живым энергетическим щитом , ведь во время ухода оно просачивается вашей заботой.
Ритуал очистки пространства белым шалфеем
А вот белый шалфей имеет давнюю и невероятно устойчивую репутацию одного из самых мощных растений для духовного очищения. Практика окуривания помещений ее дымом происходит от коренных народов Северной Америки. Они использовали эту траву для изгнания злых духов и быстрого восстановления гармонии.
Чтобы очистить дом, достаточно поджечь пучок высушенного шалфея и медленно обойти комнаты. Дым следует осторожно направлять во все углы, дверные проемы и непосредственно в зеркала. Этот ритуал будто бы «перезагружает» энергетику помещения и превращает тяжелые или застоявшиеся вибрации в чистый свет.
«Сжигание шалфея очищает пространство от негативных или застойных энергий и освобождает место для мира и большей ясности разума», — подчеркивают специалисты по энергетическим практикам.
Напомним, некоторые цветы в украинской народной традиции считались защитниками дома от зла и нечистой силы. Обязательно посадите их возле своего дома, и они будут защищать от ведьм, колдунов и сглаза.