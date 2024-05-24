Отпугивают улиток: огородникам рассказали о трех необычных способах отвадить их от участка

Хотя улитки являются важной частью экосистемы, огородникам не очень-то хочется видеть их на своем участке.

Лучшим способом отпугнуть от вашего участка улиток использовать шерсть. Было обнаружено, что этим вредителям не нравится мех овец, ведь он обладает естественным свойством поглощать слизь.

Шерстью огородники советуют обмотать ветки кустов или просто разбрасывать ее на участке под растениями и деревьями. Улитки не захотятся ползать по такому препятствию, а потому забудут дорогу к вашему саду.

Еще одним интересным способом отпугнуть улиток является ламинария. Морские водоросли содержат большое количество соли, быстро отвадящей вредителей.

Ламинарию советуют измельчить, смешать с мульчей, а затем разбрасывать под растениями и кустарниками. Дополнительно морские водоросли будут насыщать почву полезными веществами, которые улучшат его качество и положительно повлияют на рост культур.

Если у вас есть хозяйство, обязательно заведите уток. Эти пернатые любят лакомиться мягкими тельцами улиток, а потому будут с радостью на них охотиться. Улитки будут понимать опасность и быстро забудут дорогу к вашему участку.

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