Отравила детей из-за мести и сбежала: полиция достала из реки бизнесвумен, подозреваемую в убийстве

Зулма Гусман Кастро / © dailymail.co.uk

У моста Баттерси в Лондоне из реки Темзы вытащили женщину в критическом состоянии. Ею оказалась Зулма Гусман Кастро — 50-летняя колумбийская бизнесвумен, которую Интерпол объявил в международный розыск по подозрению в жестоком двойном убийстве детей.

Об этом сообщили в Daily Mail.

Мотив мести и «сладкий» десерт

По данным следствия, Кастро решила отомстить своему бывшему любовнику, отцу одной из жертв. Для этого она послала из-за курьера смертельный подарок — малину в шоколаде, начиненную таллием. Это тяжелый металл без вкуса и запаха, используемый в производстве электроники. Он чрезвычайно токсичен и трудно диагностирован.

Жертвами отравления стали: 14-летняя Инес де Беду — дочь бывшего любовника подозреваемой и 13-летняя Эмилия Фореро — близкая подруга Инес). Девушки съели лакомство 3 апреля в квартире в Боготе. Через четыре дня обе скончались в больнице. Еще два человека — старший брат одной из девушек и их подруга — также были госпитализированы, но выжили, хотя девушка осталась с хроническими проблемами со здоровьем.

Задержание и экстрадиция

После убийства Кастро, владевшей компанией по прокату электромобилей, скрылась из Колумбии. По данным правоохранителей, она скрывалась в Бразилии и Испании. А 11 ноября прибыла в Великобританию.

«Полицию вызвали в 06:45 во вторник, 16 декабря, в отношении женщины, которая находится в беде на мосту Баттерси. Подразделение морской полиции Лондонской полиции вытащило из воды женщину в возрасте около 50 лет в 07:14 и была доставлена в больницу, где ее травмы с тех пор не считаются опасными для жизни или могут изменить ее жизнь», — сообщил представитель полиции.

Также добавил, что колумбийские правоохранительные органы обратились в полицию Великобритании с просьбой о помощи в задержании Кастро. Как известно, в начале этой недели Вестминстерский магистратский суд выдал ордер на арест. Как только здоровье позволит, Кастро возьмут под стражу. Сама женщина вину отрицает.

Отец Эмилии, Педро Фореро, опубликовал в соцсетях трогательную корреспонденцию, где назвал дочь величайшей любовью своей жизни.

«Она не просто забрала мои мечты и жизненные перспективы, она забрала у моей дочери возможность стать профессионалом, женой и матерью», — написал мужчина.

Также в сообщении он принес извинения ребенку за то, что не смог защитить его от «этого разрушенного мира».

Также сообщалось, что в городе Пинтун, Тайвань, мужчина потерял сознание прямо посреди улицы после того, как его укусила собственная домашняя змея.