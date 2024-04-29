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"Отравляют" жизнь: как распознать "токсичного" человека и не стать жертвой манипуляций

"Отравляют" жизнь: как распознать "токсичного" человека и не стать жертвой манипуляций

Как распознать токсического человека

"Токсичные" люди обычно портят жизнь не только других, но и свою в первую очередь.

На протяжении жизни нам приходиться общаться с разными людьми. К сожалению, не все из них вызывают у нас приятные эмоции, более того, после встречи с ними, мы чувствуем себя в разы хуже.

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Как распознать токсического человека

Токсический человек сознательно или подсознательно влияет на окружающих отрицательным образом, вызывая стресс, эмоциональное истощение или чувство собственной неполноценности у других.

Обычно такое поведение является следствием глубоко укоренившихся проблем, таких как низкая самооценка или проблемы с психическим здоровьем, включая нарциссическое расстройство личности, неразрешенные детские травмы или другие личные проблемы.

Токсичные люди прибегают к разным манипуляциям. Беспокоиться следует, если вы заметили (или ваши близкие указывают вам на это) хотя бы один из вариантов поведения из указанных ниже.

Самые распространенные из тактик:

Газлайтинг – разновидность психологического насилия. Человек заставляет вас сомневаться в объективности его восприятия: "Ты с ума сошел?!", "этого не было!".

Перевод ответственности на других. В человеке виноваты все, кроме него самого.

Искажение мыслей. Человек доводит слова собеседника до абсурда: " Можно подумать, ты идеален!"

Скрытые угрозы. Человек отвлекает от проблемы и внушает страх.

Тактика обаяния. Человек осыпает комплиментами и дарит подарки только ради того, чтобы вы сделали все, что ему нужно.

А также:

  • Тактика молчания
  • Тактика доводов
  • Защитная тактика
  • Тактика унижения
  • Тактика принуждения.

Как токсичные люди влияют на наше состояние

Если вы постоянно общайтесь с токсичными людьми, это может:

  • негативно повлиять на ваше эмоциональное состояние,
  • разрушить веру в себя, ваши убеждения, цели,
  • вызвать чувство опустошения и несостоятельности ни на что,
  • способствовать возникновению конфликтов между вами и вашим окружением.

Несмотря на очевидный вариант – просто прекратить общение с таким человеком, все не так просто. Ведь среди этих людей могут быть – коллеги, начальник, одногруппник, или – родственник.

Как общаться с токсичными людьми

  • Не пытайтесь изменить такого человека. Гораздо проще строить диалог, когда вы четко понимаете, что токсический собеседник вряд ли когда-нибудь будет вести себя иначе.
  • Определяйте четкие границы. Токсичные люди часто нарушают личное пространство других. Отбросьте вежливость и отметьте пределы допустимого.
  • Берите контроль над разговором на себя. Токсины люди прежде всего манипуляторы. Поэтому во время беседы очень легко "попасть в ловушку".
  • Не давайте четких ответов на неудобные вопросы.
  • Будьте сдержанны. Предоставляемая вами личная информация затем может быть использована против вас.
  • Сократите продолжительность общения, если вы не можете полностью отказаться от него.
  • Старайтесь с сочувствием относиться к токсичным людям, потому что они не родились такими, но по тем или иным причинам не научились удовлетворять свои потребности экологическим путем.

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