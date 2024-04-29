"Отравляют" жизнь: как распознать "токсичного" человека и не стать жертвой манипуляций

"Токсичные" люди обычно портят жизнь не только других, но и свою в первую очередь.

На протяжении жизни нам приходиться общаться с разными людьми. К сожалению, не все из них вызывают у нас приятные эмоции, более того, после встречи с ними, мы чувствуем себя в разы хуже.

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Как распознать токсического человека

Токсический человек сознательно или подсознательно влияет на окружающих отрицательным образом, вызывая стресс, эмоциональное истощение или чувство собственной неполноценности у других.

Обычно такое поведение является следствием глубоко укоренившихся проблем, таких как низкая самооценка или проблемы с психическим здоровьем, включая нарциссическое расстройство личности, неразрешенные детские травмы или другие личные проблемы.

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Токсичные люди прибегают к разным манипуляциям. Беспокоиться следует, если вы заметили (или ваши близкие указывают вам на это) хотя бы один из вариантов поведения из указанных ниже.

Самые распространенные из тактик:

Газлайтинг – разновидность психологического насилия. Человек заставляет вас сомневаться в объективности его восприятия: "Ты с ума сошел?!", "этого не было!".

Перевод ответственности на других. В человеке виноваты все, кроме него самого.

Искажение мыслей. Человек доводит слова собеседника до абсурда: " Можно подумать, ты идеален!"

Скрытые угрозы. Человек отвлекает от проблемы и внушает страх.

Тактика обаяния. Человек осыпает комплиментами и дарит подарки только ради того, чтобы вы сделали все, что ему нужно.

А также:

Тактика молчания

Тактика доводов

Защитная тактика

Тактика унижения

Тактика принуждения.

Как токсичные люди влияют на наше состояние

Если вы постоянно общайтесь с токсичными людьми, это может:

негативно повлиять на ваше эмоциональное состояние,

разрушить веру в себя, ваши убеждения, цели,

вызвать чувство опустошения и несостоятельности ни на что,

способствовать возникновению конфликтов между вами и вашим окружением.

Несмотря на очевидный вариант – просто прекратить общение с таким человеком, все не так просто. Ведь среди этих людей могут быть – коллеги, начальник, одногруппник, или – родственник.

Как общаться с токсичными людьми

Не пытайтесь изменить такого человека . Гораздо проще строить диалог, когда вы четко понимаете, что токсический собеседник вряд ли когда-нибудь будет вести себя иначе.

. Гораздо проще строить диалог, когда вы четко понимаете, что токсический собеседник вряд ли когда-нибудь будет вести себя иначе. Определяйте четкие границы . Токсичные люди часто нарушают личное пространство других. Отбросьте вежливость и отметьте пределы допустимого.

. Токсичные люди часто нарушают личное пространство других. Отбросьте вежливость и отметьте пределы допустимого. Берите контроль над разговором на себя. Токсины люди прежде всего манипуляторы. Поэтому во время беседы очень легко "попасть в ловушку".

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Не давайте четких ответов на неудобные вопросы.

Будьте сдержанны. Предоставляемая вами личная информация затем может быть использована против вас.

Предоставляемая вами личная информация затем может быть использована против вас. Сократите продолжительность общения , если вы не можете полностью отказаться от него.

, если вы не можете полностью отказаться от него. Старайтесь с сочувствием относиться к токсичным людям, потому что они не родились такими, но по тем или иным причинам не научились удовлетворять свои потребности экологическим путем.

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