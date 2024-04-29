"Отравляют" жизнь: как распознать "токсичного" человека и не стать жертвой манипуляций

"Токсичные" люди обычно портят жизнь не только других, но и свою в первую очередь.
На протяжении жизни нам приходиться общаться с разными людьми. К сожалению, не все из них вызывают у нас приятные эмоции, более того, после встречи с ними, мы чувствуем себя в разы хуже.
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Как распознать токсического человека
Токсический человек сознательно или подсознательно влияет на окружающих отрицательным образом, вызывая стресс, эмоциональное истощение или чувство собственной неполноценности у других.
Обычно такое поведение является следствием глубоко укоренившихся проблем, таких как низкая самооценка или проблемы с психическим здоровьем, включая нарциссическое расстройство личности, неразрешенные детские травмы или другие личные проблемы.
Токсичные люди прибегают к разным манипуляциям. Беспокоиться следует, если вы заметили (или ваши близкие указывают вам на это) хотя бы один из вариантов поведения из указанных ниже.
Самые распространенные из тактик:
Газлайтинг – разновидность психологического насилия. Человек заставляет вас сомневаться в объективности его восприятия: "Ты с ума сошел?!", "этого не было!".
Перевод ответственности на других. В человеке виноваты все, кроме него самого.
Искажение мыслей. Человек доводит слова собеседника до абсурда: " Можно подумать, ты идеален!"
Скрытые угрозы. Человек отвлекает от проблемы и внушает страх.
Тактика обаяния. Человек осыпает комплиментами и дарит подарки только ради того, чтобы вы сделали все, что ему нужно.
А также:
- Тактика молчания
- Тактика доводов
- Защитная тактика
- Тактика унижения
- Тактика принуждения.
Как токсичные люди влияют на наше состояние
Если вы постоянно общайтесь с токсичными людьми, это может:
- негативно повлиять на ваше эмоциональное состояние,
- разрушить веру в себя, ваши убеждения, цели,
- вызвать чувство опустошения и несостоятельности ни на что,
- способствовать возникновению конфликтов между вами и вашим окружением.
Несмотря на очевидный вариант – просто прекратить общение с таким человеком, все не так просто. Ведь среди этих людей могут быть – коллеги, начальник, одногруппник, или – родственник.
Как общаться с токсичными людьми
- Не пытайтесь изменить такого человека. Гораздо проще строить диалог, когда вы четко понимаете, что токсический собеседник вряд ли когда-нибудь будет вести себя иначе.
- Определяйте четкие границы. Токсичные люди часто нарушают личное пространство других. Отбросьте вежливость и отметьте пределы допустимого.
- Берите контроль над разговором на себя. Токсины люди прежде всего манипуляторы. Поэтому во время беседы очень легко "попасть в ловушку".
- Не давайте четких ответов на неудобные вопросы.
- Будьте сдержанны. Предоставляемая вами личная информация затем может быть использована против вас.
- Сократите продолжительность общения, если вы не можете полностью отказаться от него.
- Старайтесь с сочувствием относиться к токсичным людям, потому что они не родились такими, но по тем или иным причинам не научились удовлетворять свои потребности экологическим путем.
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