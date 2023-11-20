Отстирывает даже самые старые пятна и оставляет вещи яркими: чем заменить стиральный порошок

Чем постирать одежду, чтобы оставался яркий цвет, отпирались все пятна и не портилась ткань? Иногда один порошок не может справиться с такой кучей задач. Если отстирывает, то тускнеет цвет, если цвет после стирки яркий, то пятна не выводятся. И часто после агрессивных пятновыводителей ткань быстро портится и появляются дыры. Впрочем, есть подручные безопасные средства, но не менее эффективные, которыми пользовались еще наши бабушки. Рассказываем, чем заменить порошок, чтобы получить безупречно качественный результат стирки.

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Чем заменить стиральный порошок: эффективные подручные средства

Уксус и сода. Такая стиральная смесь заменит не только стиральный порошок, но и кондиционер для белья. После стирки ваши вещи будут идеально чистыми, свежими и мягкими. Кроме того, смесь уксуса и соды уничтожают болезнетворные бактерии и возвращают вещам яркий цвет. Сначала нужно в отделение стиральной машинки для порошка засыпать соду, затем перед тем, как начать стирку, залейте 100 граммов уксуса.

Такая стиральная смесь заменит не только стиральный порошок, но и кондиционер для белья. После стирки ваши вещи будут идеально чистыми, свежими и мягкими. Кроме того, смесь уксуса и соды уничтожают болезнетворные бактерии и возвращают вещам яркий цвет. Сначала нужно в отделение стиральной машинки для порошка засыпать соду, затем перед тем, как начать стирку, залейте 100 граммов уксуса. Сода и лимонный сок. Эффект такого средства будет тот же, что и с уксусом. Но от лимонного сока вещи будут иметь приятный цитрусовый аромат. Для этого нужно в соду добавить 100 мл лимонного сока. Одежда будет очень чистой и невероятно свежей.

Эффект такого средства будет тот же, что и с уксусом. Но от лимонного сока вещи будут иметь приятный цитрусовый аромат. Для этого нужно в соду добавить 100 мл лимонного сока. Одежда будет очень чистой и невероятно свежей. Хозяйственное мыло и сода. Для приготовления такого стирального средства нужно натереть пол бруска мыла, растворить его в горячей воде, чтобы образовалась паста. Затем следует добавить в раствор 1 столовую ложку соды. Такой раствор невероятно прост в приготовлении, но дает поразительный результат стирки. Готовую смесь для стирки лучше засыпать в барабан машинки прямо на вещи. Или эту смесь можно нанести локально на сильно загрязненные места и дать мылу отработать полтора-два часа. А потом постирайте вещи как обычно.

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