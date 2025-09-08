Оттенки помады, которые следует избегать в 30, 40, 50 лет, и единственный цвет, идеально подойдет в зрелом возрасте.

Какой оттенок помады подходит женщинам после 50 лет / © unsplash.com

Реклама

Что такое губная помада для женщины? Ответов на этот вопрос множество, и немногие обходятся без этого косметического средства. Некоторые женщины даже используют помаду как единственный элемент макияжа — и именно с ней их можно увидеть в “образе”. Помада придает уверенности, делает вид более привлекательным и подчеркивает естественную красоту. Но ключевым в этом всем правильный выбор оттенка: идеальная помада зависит от тона кожи, цвета волос и глаз, формы губ и, конечно, от возраста женщины.

Несомненно, каждая женщина должна носить то, в чем ей комфортно, вне зависимости от возраста, модных тенденций или правил. Но если вы хотите, чтобы помада подчеркивала ваш возраст гармонично, стоит узнать, какие оттенки лучше всего подходят для вашего возраста.

Чего следует избегать после 30 лет

Эксперты советуют: после тридцати экспериментов с яркими, фиолетовыми оттенками лучше отложить. Ваша красота сыграет по-новому с классическими цветами — красным, бордовым или чудесными оттенками, которые освежают и омолаживают лицо, особенно если глаза подчеркнут более светлыми тонами.

Реклама

Что касается текстуры, после 30 лучше подойдут увлажняющие и полуматовые помады. Прозрачный блеск подчеркнет объем губ и придаст свежести образу. В макияже лица лучше использовать больше розовых, чем оранжевых или бежевых оттенков.

Чего следует избегать после 40 лет

Со временем губы теряют яркость и меняют форму, поэтому визажисты советуют женщинам после 40 лет всегда иметь в косметичке помаду красной гаммы — от нежного розового и кораллового до насыщенного бордового или яркого алого. Ярко-красная помада подчеркивает контуры губ, освежает лицо и визуально “стирает” годы.

Что касается чудесных оттенков, здесь важна осторожность: неправильно подобранный нюд может сделать лицо уставшим и тусклым. Блеск для губ после 40 лет обычно не подходит — он не добавляет свежести, а лишь подчеркивает недостатки.

Чего следует избегать после 50 лет

После 50 светлых оттенков помады могут подчеркнуть каждую морщинку на лице и сделать кожу бледнее. Слишком темные цвета тоже не подходят — они “забирают” естественный объем губ, с возрастом частично исчезающий.

Реклама

Даже матовые помады могут стать проблемой: они подчеркивают мелкие морщинки вокруг губ и делают вид уставшим.

В этом возрасте идеальный выбор — классический насыщенный красный. Он возвращает лицу жизненную силу, визуально омолаживает и придает свежесть, подчеркивая естественную красоту.