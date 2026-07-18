Ответ шокирует многих: что будет, если срезать плесень и доесть хлеб

Хлеб / иллюстративное фото

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Нередко купленная буханка хлеба может залежаться в хлебнице, если о ней случайно забыли. Когда же о продукте наконец вспоминают, на корочке уже заметна первая плесень. Выбрасывать почти целую буханку обычно жалко, поэтому многие просто срезают испорченный кусок, даже не подозревая об опасности.

Издание Martha Stewart рассказывает, что произойдет, если срезать плесень и доесть хлеб.

Появление плесени на хлебе — это не просто испорченный внешний вид и неприятный привкус, а реальная угроза для организма. Специалист по микологии и диетолог Николь Гаррисон предупреждает, что грибок способен вызвать серьезные проблемы с дыханием, включая приступы астмы и острые аллергические реакции, интенсивность которых зависит от индивидуального состояния здоровья человека.

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Определить на глаз степень опасности конкретного хлебца невозможно. По словам эксперта, без подробного лабораторного анализа невозможно узнать, выделяет ли этот вид грибка микотоксины, которые в некоторых случаях могут привести даже к летальному исходу. Поэтому рисковать и употреблять такой продукт категорически не стоит.

Со своей стороны, профессор экологической гигиены Геворк Казанчян вместе со своим коллегой подчеркивают, что определенные категории людей должны проявлять максимальную осторожность. Беременным женщинам, младенцам, детям, пожилым людям, а также всем, у кого слабый иммунитет, следует полностью исключить любой контакт с заплесневелой пищей.

Что такое плесень и почему она появляется

Плесень — это грибковое образование, которое возникает и распространяется на различных видах влажных или разлагающихся органических веществ. Оно встречается повсеместно, однако не всегда представляет угрозу.

Как отмечает Харрисон, споры присутствуют повсюду и могут попасть в хлеб на любом этапе его приготовления. На самом деле, мы намеренно добавляем дрожжи (микроскопические грибы) в хлеб из-за их способности разрыхлять тесто, улучшая текстуру и придавая вкус в результате процесса размножения дрожжей.

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Хлеб покрывается плесенью из-за микроскопических грибов. Созревая, они выделяют в воздух споры, которые разлетаются, как семена одуванчика, и заражают всё вокруг.

Главная причина появления плесени — это тепло, влажность и неправильное хранение, которые создают идеальные условия для размножения патогенов. Как только споры попадают во влажную и питательную среду, они активируются и начинают расти. Именно поэтому лучший способ защитить хлеб от плесени — хранить его в сухом месте.

Можно ли есть заплесневелый хлеб

По словам Казанчяна, появление плесени — это явный признак того, что продукт уже испортился, поэтому искать в нём безопасные участки не имеет смысла. Даже если видимый грибок покрывает лишь небольшой участок, это вовсе не означает, что в остальной части буханки его нет.

Николь Харрисон объясняет, что на поверхности мы видим лишь верхушку айсберга. Основная часть грибка развивается внутри в виде мицелия — микроскопической паутинки, которая разрастается вглубь хлеба, как корни дерева. Глазу это не заметно, однако в поражённом месте мякоть становится несколько плотнее на ощупь.

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Как предотвратить появление плесени

Обычно хлеб хранят при комнатной температуре, поскольку охлаждение приводит к перекристаллизации крахмала в хлебе и его высыханию. Специалисты советуют замораживать хлеб, который вы не собираетесь съесть через день-два после покупки, а не охлаждать его.

По словам экспертов, замораживание лучше всего подходит для длительного хранения, помогая предотвратить порчу, в частности появление плесени, и сохраняя не только свежесть, но и вкус, и текстуру.

Отметим, что нарезанный хлеб быстрее теряет свежесть из-за большей площади контакта с воздухом, быстрее портится после вскрытия упаковки, часто содержит больше пищевых добавок для сохранения мягкости, а также не позволяет оценить качество пропекания и структуру мякиша до покупки. Хотя такой хлеб не представляет опасности, целая буханка может быть лучшим выбором для тех, кто хочет максимально натуральный состав и более длительную свежесть.

Ранее ТСН.ua сообщал, что в ближайшие два-три месяца цены на хлеб в Украине вырастут на 5–6%.

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