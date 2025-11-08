Отзывчивые и преданные: эксперты назвали 5 пород собак с лучшим поведением

Собака / © Pexels

Выбирая собаку, важно найти «послушную породу», которая легко поддается дрессировке и положительно реагирует на поощрения, делая вашу совместную жизнь максимально гармоничной.

Об этом пишет Daily Express.

Как объясняет эксперт по поведению животных Кэролайн Уилкинсон, выбор породы собаки зависит от вашего стиля жизни. Прежде всего следует определить, нужен ли вам активный компаньон для спорта или спокойный пес для отдыха.

Базовым требованием к семейному питомцу является его умение комфортно жить рядом с человеком.

Специалисты назвали пять самых «послушных» пород собак.

Бернский зенненхунд

Эти спокойные и терпеливые собаки — отличные компаньоны для семей с детьми. Изначально их выводили для рабочих целей как фермерских собак в Швейцарских Альпах, поскольку они высоко ценились за свою силу и выносливость.

Современные бернские зенненхунды славятся своим ласковым и любящим характером. Будучи преданными и верными своим хозяевам, эти собаки создают чрезвычайно прочную связь с хозяевами и нуждаются в тесном контакте с семьей.

Бигль

Бигли — это жизнерадостные и дружелюбные собаки, полные любопытства. Однако, как настоящие гончие, они достаточно независимы и упрямы. Из-за своего сильного обоняния, которое постоянно отвлекает, Бигли могут стать непослушными, если их не воспитывать последовательно.

При должном внимании они становятся очень ласковыми членами семьи. Эти собаки идеально подходят активным семьям, готовым обеспечить им регулярные физические нагрузки.

Бостонский терьер

Бостонские терьеры — это неприхотливые компаньоны. Они сочетают в себе живость и желание играть с любовью к уютным объятиям. Благодаря своему относительно «тихому поведению» и минимальному лаю, эти собаки прекрасно подходят для жизни в квартире.

Однако, как и для большинства пород терьеров, им нужны регулярные физические нагрузки, чтобы предотвратить чрезмерное высыпание энергии.

Золотистый ретривер

Золотистые ретриверы имеют широкую славу одной из самых воспитанных и надежных пород в мире. Их высоко ценят за ум, нежность и чрезвычайно дружелюбный характер. Эта порода была специально выведена для тесного сотрудничества с человеком, где они терпеливо и послушно выполняли функцию подачи дичи.

Однако их «хорошее поведение» не возникает автоматически. Золотистым ретриверам нужна надлежащая социализация в щенячьем возрасте, постоянная тренировка с положительным подкреплением, а также большое количество физических упражнений и умственной стимуляции.

Кавалер Кинг Чарльз Спаниель

Кавалер кинг чарльз спаниели легко адаптируются к окружающей среде. Они спокойны и ласковы. Эти собаки-компаньоны стремятся угодить своему хозяину, что значительно облегчает их дрессировку.

Как общительная и ласковая порода собак, они прекрасно подходят для семей. Именно эту породу собак рекомендуют выбирать специалисты тем, кто заводит четвероногого друга впервые.

