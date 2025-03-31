Овальный боб: кому подойдет стрижка и какие ее особенность (фото)

Стрижка овальные бобы. / © Instagram

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Боб – это то, что никогда не выходит из моды. Тренд этого сезона овальный боб – стрижка, являющаяся миксом классики и легкости, а также придаст образу непринужденности.

Детальнее о стрижке овальный боб - в материале ТСН.ua.

Овальный боб – это современная версия классического боба. Важная деталь этой стрижки – мягкие изгибы, элегантно обрамляющие лицо, говорит стилист Джонатан Инглад.

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Овальный боб подойдёт под любую длину волос и форму лица. Его силуэт повторяет естественные контуры головы. Именно это придает ему более мягкий вид по сравнению с геометрическими стрижками. К примеру, как квадратный боб.

Длина и форма этой стрижки подбираются индивидуально. По словам стилиста, можно добавить текстуру для более мягкого вида или сделать более четкие края для выразительности. Кроме того, овальные бобы визуально сглаживают резкие черты лица и смягчают квадратную форму.

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Овальный боб. / © Instagram

Овальный боб. / © Instagram

Овальный боб. / © Instagram

Овальный боб. / © Instagram

Напомним, ранее мы писали о боб-каре и рассказали – что особенного в этой прическе.