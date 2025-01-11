Овощеводы выделили пять сортов томатов, чтобы посадить в этом году: не просто сладкие, а десертные

Томаты очень популярны среди украинцев, и если вам нравится сладкие помидоры с ярким вкусом, то именно о таких мы и будем говорить сегодня.

Эти сорта можно считать десертными из-за их сладости. Они отлично подходят для приготовления свежих салатов, консервирования, томатного сока и кетчупа.

В процессе выращивания они не капризны, не нуждаются в особых условиях и хорошо растут на грядках рядом с другими овощами.

Начнем с сорта Малиновый Колокол, который является популярным и хорошо известным в Украине. Его плоды весят около 150 г, а мякоть сочная и нежная. Вкус же насыщенный, сладкий, практически без кислинки.

Если вы обожаете большие сладкие томаты, то следует обратить внимание на сорт Бычье Сердце. Опытные садоводы считают его одним из самых сладких. Плоды обычно весят 300 г, но иногда могут достигать 500 г и больше. Мякоть очень сочная, а вкус – просто сахарный, десертный.

В список сладких сортов попадает и помидор Персик. Это низкорослые растения с очень сладкими плодами. Попробовав их хотя бы раз, вы захотите их выращивать каждый год. Плоды обычно весят 100-120 г, а их вкус описывается как многогранный, десертный.

И уже само название говорит само за себя – томат Розовая изюминка должна быть сладкой. Это ранний сорт с маленькими плодами, напоминающими сливу или виноград. Плоды растут в виде гроздей и весят 25-50 г. Их вкус сладкий, десертный.

Если вы ищете очень сладкие томаты, обратите внимание на сорт Черный Мавр. Это маленькие помидоры с отличными вкусовыми характеристиками. Многие дачники считают этот сорт наиболее сладким, и это совершенно справедливо. Плоды весят около 30-50 г и имеют бордово-красный с чёрным оттенком цвет.

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