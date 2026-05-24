"Оздоровлялся" ядом амазонской лягушки и умер: детокс-ритуал закончился смертью велнес-коуча

В Великобритании 40-летний коуч из велнеса и бывший онкопациент Кристиан Тренд скончался после участия в так называемой «детокс-процедуре», во время которой использовалось вещество камбо-токсин, полученный из кожных выделений амазонской древесной лягушки.

Об этом пишет dailystar.

По данным СМИ, мужчине стало плохо в собственной квартире в Лестере после употребления вещества, традиционно используемого в некоторых южноамериканских ритуалах «очистки» и фертильности. Впоследствии он скончался в больнице.

Что известно о ядовитом веществе

Вещество камбо производится из ядовитых выделений кожи гигантской листовой лягушки. Несмотря на запрет в ряде стран, в частности Австралии и Чили, в Великобритании она остается легальной для приобретения, хотя не имеет медицинской лицензии.

Родные погибшего призывают запретить использование этой практики. Его мать заявила, что сын был «очень духовным человеком» и говорил о намерении «очиститься», однако обстоятельства трагедии остаются неизвестными до завершения экспертиз.

Полиция графства Лестершир сообщила, что мужчина был найден без сознания 11 апреля в Лестере, после чего он скончался в больнице. В рамках расследования задержан мужчина по подозрению в причастности к введению ядовитого вещества, однако впоследствии его освободили под залог.

Вещество камбо, также известное как сапо, не регулируется как лекарственное средство в Великобритании. Министерство внутренних дел заявило, что любые опасные для здоровья вещества находятся под наблюдением и могут быть пересмотрены по ограничениям.

Семья погибшего организовала сбор средств в поддержку хосписа в Лестершире.

