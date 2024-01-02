Оживут и сразу начнут цвести: как приготовить апельсиновую воду для орхидей

В зимний период на нашем столе все чаще появляются цитрусовые – апельсины, мандарины. После них остается много шкурок. Не торопитесь их выбрасывать. Из них получится отличная апельсиновая вода для орхидей.

Специалисты советуют использовать для подкормки орхидеи апельсиновую воду, ведь она является народной альтернативой препарату "Аскорутин", в котором содержатся витамины Р и С. Его довольно часто используют как удобрение для комнатных растений.

Если поливать орхидеи апельсиновой водой, они очень быстро оживут и начнут цвести даже зимой.

Как приготовить апельсиновую воду для орхидей.

Для домашнего удобрения понадобится кожура всего-навсего одного апельсина. Нарежьте ее мелкими кусочками или используйте блендер, чтобы измельчить побыстрее.

Затем залейте кусочки апельчиной кожуры водой комнатной температуры. Достаточно 1 литра. Оставьте примерно на сутки настаиваться. Затем его процеживают через сито или марлю.

В миску с полученной апельсиновой водой ставят горшок с орхидеей, чтобы корни цветка оказались в настойке.

Если в горшке есть сосновая кора, то орхидею оставляют в воде на 10 минут. За это время корни сумеют получить все необходимые вещества для развития. После такой подкормки орхидея довольно быстро начнет зеленеть, расти и цвести.

А если взять не кожуру, а апельсиновый сок (натуральный), то можно приготовить такое удобрение гораздо быстрее. Разведите в 1 литре воды комнатной температуры 1 чайную ложку апельсинового сока. А вот если вы решили подкормить орхидею Аскорутином, на литр воды нужно более 2 таблеток. Не забудьте тщательно их растворить.

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