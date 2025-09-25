ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
269
Время на прочтение
2 мин

Пакетик в раковину — и даже десятилетний засор сойдет за 5 минут: больше не нужно никакой химии

Этот метод быстр, экологичен и эффективен, вам больше не придется применять вантуз или вызвать сантехника.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как избавиться от засорения в раковине за 5 минут

Как избавиться от засорения в раковине за 5 минут / © Фото из открытых источников

Засорение в раковине — одна из самых распространенных проблем в быту. Вместо того, чтобы тратить деньги на агрессивную химию или бороться с вантузом, можно воспользоваться простым и безопасным методом, который уже давно известен всем опытным хозяйкам. Лишь один чайный пакетик способен растворить даже старые жировые отложения и устранить неприятный запах в раковине на кухне или в ванной.

Как быстро убрать многолетний засор в раковине

Обычный черный чай содержит дубильные вещества и танины, которые:

  • размягчают органические отложения;

  • разрушают жировые пробки;

  • нейтрализуют неприятные запахи;

  • обладают легким антибактериальным эффектом.

Таким образом, чай действует как натуральный очиститель, безопасный для труб и окружающей среды.

Способ применения метода.

  1. Возьмите 2 пакетика черного чая без ароматизаторов.

  2. Вскипятите один литр воды.

  3. Положите пакетики в сливное отверстие и залейте крутым кипятком.

  4. Оставьте на 5-7 минут.

  5. Чтобы смыть отложения, включите горячую воду на максимальный напор.

Для сильных засоров можно дополнительно положить в слив 1 столовую ложку соли перед тем, как залить кипяток.

Для каких засоров подходит этот метод:

  • жировые отложения от приготовления пищи;

  • остатки пищи;

  • мыльные пробки в ванной;

  • органические скопления;

  • неприятный запах из труб.

Чтобы больше не сталкиваться с проблемой засорения в трубах, раз в неделю бросайте в слив использованный чайный пакетик и заливайте его горячей водой. Этот простой ритуал сохранит трубы чистыми и избавит вас от необходимости покупать дорогую бытовую химию.

Дата публикации
Количество просмотров
269
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie