Как избавиться от засорения в раковине за 5 минут / © Фото из открытых источников

Реклама

Засорение в раковине — одна из самых распространенных проблем в быту. Вместо того, чтобы тратить деньги на агрессивную химию или бороться с вантузом, можно воспользоваться простым и безопасным методом, который уже давно известен всем опытным хозяйкам. Лишь один чайный пакетик способен растворить даже старые жировые отложения и устранить неприятный запах в раковине на кухне или в ванной.

Как быстро убрать многолетний засор в раковине

Обычный черный чай содержит дубильные вещества и танины, которые:

размягчают органические отложения;

разрушают жировые пробки;

нейтрализуют неприятные запахи;

обладают легким антибактериальным эффектом.

Таким образом, чай действует как натуральный очиститель, безопасный для труб и окружающей среды.

Реклама

Способ применения метода.

Возьмите 2 пакетика черного чая без ароматизаторов. Вскипятите один литр воды. Положите пакетики в сливное отверстие и залейте крутым кипятком. Оставьте на 5-7 минут. Чтобы смыть отложения, включите горячую воду на максимальный напор.

Для сильных засоров можно дополнительно положить в слив 1 столовую ложку соли перед тем, как залить кипяток.

Для каких засоров подходит этот метод:

жировые отложения от приготовления пищи;

остатки пищи;

мыльные пробки в ванной;

органические скопления;

неприятный запах из труб.

Чтобы больше не сталкиваться с проблемой засорения в трубах, раз в неделю бросайте в слив использованный чайный пакетик и заливайте его горячей водой. Этот простой ритуал сохранит трубы чистыми и избавит вас от необходимости покупать дорогую бытовую химию.