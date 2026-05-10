Палеонтологи обнаружили в шахте гигантскую доисторическую змею (фото)

Художественная интерпретация древнего великана Васуки индикус. Фото: Индийский технологический институт Рурки

В штате Гуджарат, на западе Индии, ученые обнаружили окаменелости гигантской доисторической змеи, которая по размерам может конкурировать или даже превышать известную титанобоа — величайшую змею, ранее зафиксированную наукой.

Новый вид получил название Vasuki indicus. По оценкам исследователей, это существо жило примерно 56 миллионов лет назад, в период палеоцена, и могло достигать длины до 15 метров.

Крупный план передних туловищных позвонков Vasuki indicus, демонстрирующий их колоссальную форму. Фото: Scientific Reports

Находка в шахте удивила ученых

Окаменевшие останки были найдены в лигнитовой шахте в регионе Панандхро. В ходе раскопок ученые обнаружили 27 позвонков, часть из которых сохранилась в естественном анатомическом положении.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, размеры тела животного позволяют предположить, что оно могло весить около одной тонны.

Исследователи отмечают, что открытие ставит под вопрос предыдущее представление о том, что титанобоа (длиной около 13 метров) была самой большой змеей в истории.

«По размерам это сравнимо с самой длинной известной змеей, когда-либо существовавшей — вымершей Titanoboa», — говорится в материалах исследования.

Хищник-гигант, живший в болотах

По мнению ученых, Vasuki indicus была медленной засадочной хищницей, которая охотилась путем сжатия добычи, подобно современным анакондам и питонам.

«Учитывая ее размеры, Vasuki была медленной засадочной хищницей, которая обездвижила жертву путем сжатия», — объяснил исследователь Дебаджит Датта из Индийского технологического института в Рурки.

Вероятно, змея жила в болотистых прибрежных районах в период, когда климат на планете был значительно теплее, чем сегодня.

Хотя череп найден не был, строение позвонков свидетельствует о очень массивном теле — ширина некоторых элементов достигала 11 см.

Конкурент для титанобоа

Титанобоа, найденная в 2009 году в Колумбии, долгое время считалась величайшей змеей, известной науке. Ее длина оценивается в 13 метров.

Однако новая находка из Индии заставляет учёных пересматривать эти оценки. Хотя пока неизвестно, была ли Vasuki массивнее титанобоа, ее размеры делают ее серьезным конкурентом.

«Мы пока не можем точно сказать, была ли Vasuki более массивной или стройной, чем Titanoboa», — отметил палеонтолог Сунил Баджпай.

Глобальное значение открытия

Факт того, что подобная гигантская змея существовала в Индии, а не только в Южной Америке, свидетельствует о более широком географическом распространении таких хищников в древности, чем считалось ранее.

