Панические атаки

Как проявляются панические атаки

Довольно часто люди описывают это состояние примерно одинаково: «Я пришла/ пришел домой, села/ сел отдохнуть, и вдруг кто-то словно перекрыл мне кислород».

Неожиданно появляется ощущение, что не хватает воздуха, сердце начинает безумно биться, и его стук слышно в ушах, а тело пронизывает дрожь, бросая то в жар, то в холод. Конечности немеют, все вокруг кажется нереальным, и в голове остается только одно ужасное мнение: «я умираю». Паническая атака всегда наступает врасплох, всегда пугает и напоминает о неминуемом конце, хотя на самом деле она является лишь громким психологическим сигналом.

Что происходит в организме во время панического приступа

Во время столь резкого приступа тело мгновенно переходит в аварийный режим. Дыхание становится учащенным, но при этом поверхностным, что приводит к неэффективной работе легких. Кровь перенасыщается кислородом, вызывая головокружение, слабость, а также характерное онемение конечностей. Мышцы сильно напрягаются, давление растет, а сердце ускоряет свой ритм, поскольку в кровь происходит выброс адреналина — гормона, эволюционно отвечающего за выживание. Это тот редкий случай, когда человеческая психика кричит о своей проблеме, используя для этого физическое тело.

Типичные физические ощущения включают сильное давление или боль в груди, ощущение неизбежной удушья, тошноту и позывы к рвоте, обильное потоотделение, приступы жара или озноба. Эмоционально люди испытывают острое чувство нереальности происходящего, будто все вокруг плывет, и мощный, неконтролируемый страх смерти, инсульта или полной потери контроля.

Причины панических атак

Важно понимать, что паническая атака возникает не по одной причине, а из-за совокупности биологических, психологических и внешних факторов.

Это не болезнь, а скорее перегрев возникающей нервной системы, когда человек слишком долго делает вид, что контролирует ситуацию.

Одной из главных психологических причин является хронический стресс, постепенно истощающий нервную систему и снижающий способность организма к адаптации.

Травматические события, такие как потеря близкого человека или эмоциональное насилие, могут оставить глубокий след в психике и вызывать приступы.

Генетическая предрасположенность играет также свою роль: если в семье были случаи атак, риск их возникновения возрастает.

Гормональный дисбаланс, возникающий, например, во время беременности или из-за нарушения работы щитовидной железы, также может быть мощным триггером.

Кроме того, физические факторы, как злоупотребление алкоголем, кофеином или использование некоторых медикаментов, способны усиливать склонность к паническим атакам. Даже внешние обстоятельства, например пребывание в сильной толпе или в замкнутом пространстве, могут вызвать внезапный приступ.

Научный взгляд на панические атаки

Психофизиологи называют паническую атаку вегетативным кризисом — резким всплеском активности симпатической нервной системы. Хотя это состояние крайне неприятно, оно не представляет угрозы для жизни. Результаты медицинских обследований, таких как электрокардиограмма или магнитно-резонансная томография обычно показывают норму, подтверждающую, что проблема заключается не в физическом здоровье тела, а в нарушении нервной регуляции и в накопленных, подавленных эмоциях.

Как помочь тому, кто переживает нападение

Когда человек переживает паническую атаку, очень важно оставаться спокойным и стараться стабилизировать его эмоциональное состояние.

Сначала убедите человека, что его нападение не опасно для жизни и пройдет в ближайшее время.

Говорите спокойно, используя короткие и успокаивающие фразы, чтобы помочь ему почувствовать вашу поддержку. Направьте ее внимание на контроль дыхания: попросите медленно вдыхать через нос на четыре секунды, задержать дыхание на несколько секунд и выдохнуть через рот на четыре секунды. Это поможет стабилизировать сердцебиение и уменьшить чувство удушья.

Попытайтесь отвлечь человека, попросив его описать предметы вокруг или сосредоточиться на чем-то приятном. Если вы находитесь в людном месте, найдите спокойный уголок, где можно избежать лишних раздражителей.

Важно не умалять чувств человека и не заставлять его «успокоиться», ведь это может ухудшить его состояние. Просто дайте ей время, чтобы почувствовать себя лучше, и оставайтесь рядом, пока приступ не пройдет.

Паническая атака: что делать, как разорвать замкнутый круг

Для выздоровления необходимо изменить стратегию: не пытаться победить паническую атаку, ведь она является важным сигналом, который следует принять.

Попытка контролировать паническую атаку или активно ее останавливать контрпродуктивна, поскольку она на самом деле только усиливает нападение. Когда человек начинает испытывать сильные физические симптомы, такие как учащенное сердцебиение или онемение, его психика сразу интерпретирует это как угрозу жизни и пытается взять тело под сознательный контроль. Этот акт борьбы вместо успокоения, напротив, сигнализирует мозгу, что опасность реальна, заставляя его продолжать выброс адреналина. Таким образом создается замкнутый круг, где страх симптомов питает паническую реакцию.

Поэтому нужно «снять контроль» — прекратить внутреннюю борьбу и разрешить нападение, не сопротивляясь. Это позволит воспринимать чувство как неудобные проявления адреналина, а не как признаки неизбежной смерти. Это принятие постепенно разрывает цепочку страха, и интенсивность панической атаки естественным образом снижается.

После завершения приступа не следует тратить силы на анализ пережитого; вместо этого следует сосредоточиться на восстановлении — нормализации дыхания и согревании тела.

Главный путь к выздоровлению состоит прежде всего в поиске и работе с первопричиной эмоциональной перегрузки.

Паническая атака не может уничтожить. она лишь очень громко напоминает человеку, что он живет в слишком высоком темпе, слишком долго терпит, глотает обиды и сдерживает слезы. паника — это эмоциональный крик тела, требующий: «остановись на минуту, я хочу, чтобы ты наконец-то услышала себя».