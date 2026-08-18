Паническая атака отступит за секунды: секретная дыхательная техника спецназа США

Две дыхательные техники могут мгновенно снять стресс и остановить панику / © Pexels

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Современные программы подготовки астронавтов, спецназовцев и элитных спортсменов базируются на двух специфических дыхательных протоколах, способных полностью остановить паническую атаку всего за несколько секунд. Вместо попыток мыслить положительно эти телесные техники физически перезагружают нервную систему через прямое влияние на блуждающий нерв и ствол головного мозга.

Об этом пишет SpaceDaily.

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Физиологический вздох и «квадратное» дыхание

Первый и самый популярный метод – это физиологический вздох, предусматривающий обычный вдох через нос, краткую дополнительную дотяжку воздуха перед полным заполнением легких и очень длительный медленный выдох через рот. Этот дыхательный паттерн люди часто совершают бессознательно во время перехода от сильного стресса к покою или во сне, однако его сознательное применение приводит к стремительному падению физиологических сигналов возбуждения организма.

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Вторая техника, известная как "квадратное дыхание", состоит из четырех равных этапов: вдох в течение четырех секунд, задержка дыхания на четыре секунды, выдох такой же продолжительности и пауза с пустыми легкими еще на четыре секунды. Этот метод был адаптирован по боевым искусствам бывшим командиром спецназа ВМС США Марком Дивайном и ныне активно используется кандидатами в астронавты NASA и европейскими военными.

Почему эти техники действуют мгновенно

Главное преимущество этих методов состоит в том, что они работают на базовом физиологическом уровне и вообще не требуют от человека осознанных размышлений. Длинные медленные выдохи механически замедляют сердцебиение, после чего ствол мозга мгновенно считывает этот сигнал как отсутствие непосредственной угрозы жизни и запускает процессы восстановления.

Клинические испытания с участием взрослых пациентов доказали, что ежедневное выполнение этих коротких практик улучшает настроение и снижает тревожность более эффективно, чем классическая медитация. Во время сильной паники когнитивный аппарат человека работает хуже всего, поэтому именно телесные инструменты позволяют полностью обойти заблокированный ум.

«Причина, по которой ни один из этих методов не нуждается в положительном мышлении, состоит в том, что вмешательство происходит не в префронтальной коре, которая управляет сознательным мнением, а непосредственно в стволе мозга», — объясняют исследователи.

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