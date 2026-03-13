Панические атаки — почему они возникают и как справиться с сильным страхом

Во время панической атаки вы можете ощущать страх, дрожь и потерю контроля. Вам даже может показаться, что вы скоро умрете.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Приступы наступают врасплох / © Pixabay

Паническая атака (ПА) — это внезапный кратковременный всплеск сильного страха или дискомфорта. Некоторые могут спутать панический приступ с заболеваниями сердца.

О том, как определить паническую атаку, пишет Health.

Тревожные приступы ни в коем случае нельзя скрывать — с такой проблемой следует обратиться к дипломированному специалисту.

Паническая атака наступает быстро:

  • высвобождаются гормоны

  • дыхание ускоряется

  • уровень сахара в крови резко повышается

Триггерами внезапной тревожности могут стать:

  • генетический аспект (панические атаки у родителей)

  • стресс

  • факторы из окружающей среды

Как правило, паническая атака длится несколько минут. Через некоторое время вы начинаете понимать, что опасности нет.

У здоровых людей без вредных привычек появление панических атак обычно провоцирует психологический конфликт. Если человек постоянно живет в состоянии стресса, подавления желаний, страха за будущее (за детей), ощущения собственной несостоятельности или неудачи — это может вылиться в паническое расстройство.

Методы профилактики ПА включают:

  • физические нагрузки — лучшая профилактика в борьбе с паническими атаками. Чем интенсивнее образ жизни, тем меньше вероятность проявления панических атак;

  • прогулки на свежем воздухе — еще один способ профилактики панических атак. Такие прогулки очень эффективны и имеют длительное положительное действие;

  • медитация — способ подойдет тем, кто может справиться со своими привычками и ежедневно выполнять сложные упражнения.

Что происходит с человеком во время приступа

Продолжительность приступа может значительно отличаться, но причиной всегда является определенный триггер — фактор, вызывающий тревогу. Подобным фактором может стать неприятный запах, неожиданный звук или окружение людьми. Иногда приступы возникают на прогулках в крупных торговых центрах, где причиной выступает большое скопление народа, в метро. Первый приступ тревоги возникает при сильном эмоциональном потрясении, что приводит к сбою нормального функционирования нервной системы.

