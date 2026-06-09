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Папа Римский удивил во время полета: что он делал в кабине пилотов (фото)
Во время полета самолет сопровождали истребители ВВС Испании, а Папа Лев поздравил их жестом из кабины пилотов.
Папа Римский Лев во время перелета из Мадрида в Барселону на втором этапе своего визита в Испанию посетил кабину пилотов.
Об этом сообщает Reuters.
Как говорится в сообщении, понтифика пригласил один из командиров экипажа.
Во время полета Папа также поздравил сопровождавших самолет пилотов истребителей ВВС Испании. Он помахал им в ответ, находясь в кабине экипажа.
Напомним, ранее глава Католической церкви выразил свою близость тем, кто страдает последствиями недавних обстрелов Украины. 27 мая Папа Римский Лев XIV призвал к прекращению войны в Украине и прокомментировал последние массированные обстрелы, жертвами которых стали гражданские.