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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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863
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1 мин

Папа Римский удивил во время полета: что он делал в кабине пилотов (фото)

Во время полета самолет сопровождали истребители ВВС Испании, а Папа Лев поздравил их жестом из кабины пилотов.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Папа Римский удивил во время полета: что он делал в кабине пилотов (фото)

Самолет

Папа Римский Лев во время перелета из Мадрида в Барселону на втором этапе своего визита в Испанию посетил кабину пилотов.

Об этом сообщает Reuters.

Как говорится в сообщении, понтифика пригласил один из командиров экипажа.

Папа Римский Лев Фото скрин видео Reuters.

Папа Римский Лев Фото скрин видео Reuters.

Во время полета Папа также поздравил сопровождавших самолет пилотов истребителей ВВС Испании. Он помахал им в ответ, находясь в кабине экипажа.

Папа также поздравил пилотов истребителей ВВС Испании, сопровождавших самолет Фото скрин видео Reuters.

Папа также поздравил пилотов истребителей ВВС Испании, сопровождавших самолет Фото скрин видео Reuters.

Напомним, ранее глава Католической церкви выразил свою близость тем, кто страдает последствиями недавних обстрелов Украины. 27 мая Папа Римский Лев XIV призвал к прекращению войны в Украине и прокомментировал последние массированные обстрелы, жертвами которых стали гражданские.

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Дата публикации
Количество просмотров
863
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