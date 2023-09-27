«Паперовий стакан» или «паперова склянка» — Авраменко объяснил, как будет правильно

Мы все, особенно с утра, когда бежим на работу, покупаем себе по дороге кофе. Ее готовят в киосках, магазинах или на АЗС и дают с собой в бумажной емкости. И логично, что мы называем такую посуду бумажными стаканами. Но у языковедов есть научно подтвержденное мнение: лучше говорить все же «паперова склянка». Хотя нормированные словари украинского языка приводят оба примера – «паперова склянка» и «паперовий стакан». Но известный языковед Александр Авраменко советует употреблять самое подходящее словосочетание — «паперова склянка».

Как будет правильно: «паперова склянка» или «паперовий стакан»

В эфире «Сніданку з 1+1» Александр Авраменко на экспресс-уроке украинского языка объяснил, почему наиболее правильным вариантом будет «паперова склянка». Популярный преподаватель также показал фрагмент видео по блиц-опросу людей на улицах Киева, мнения которых были достаточно спорными по этому вопросу.

Почему современные языковеды рекомендуют избегать слова стакан? По словам Авраменко, это слово искусственно навязано нашему языку и является калькой из русского.

«Удельный для украинского языка – «склянка». Конечно, логично думать, что стакан должен быть из стекла. Но язык – это не математика, здесь не будет два плюс два – четыре. Например, еще в древности были изобретены чернила для письма, которые были соответствующего черного цвета. Но со временем изобрели красную и зеленую жидкость для письма, а новых слов на их название уже никто не придумывал – краснело или зеленило. А название осталось таким же, но просто уточняли, какие чернила нужны: зеленые или красные. Такая же участь постигла и «склянку». Поэтому стоит говорить «паперова чи пластикова склянка». Еще пластиковый стакан называют пластянкой, но это уже разговорное слово, его не следует использовать на письме», – объяснил популярный украинский педагог Александр Авраменко.

Итак, любимый народный учитель настаивает на том, что правильным вариантом будет «паперова склянка», а калькированное словосочетание с русского – «паперовий стакан», употреблять не стоит.

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