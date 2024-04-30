Папоротник-зомби: ученые рассказали о растении, которое реанимирует отмершие листья, чтобы накормить себя

В лесах Панамы ученые открыли довольно интересную способность одного из древесных папоротников (Cyathea rojasiana). Когда она умирает, то через некоторое время воскресает, чтобы накормить материнское растение.

Об этом сообщают в издании Esajournals. Там говорится, что Cyathea rojasiana является одним из видов древесных папоротников, произрастающих в тропических лесах в западной Панаме. Это растение реанимирует свои уже отмершие листья, создает из него корни, через которые к материнскому растению из почвы попадает азот.

Пока старые листья еще живы, они наклонены низко к земле. При этом их середина касается почвы. Как только листок отмирает, структуры, содержащиеся в рахисе папоротника и несут воду в живые части листьев, изменяются, становясь живыми корнями.

После этого такие корни глубже "закапываются" в землю, чтобы продолжить снабжать растение питательными веществами, в частности азотом.

Как рассказал профессор Джеймс Даллинг, ведущий автор исследования, листья не просто прорастают, его ткань полностью перепрофилируется. И это очень отличается от того, что делают другие папоротники, и о чем уже было известно ученым.

Считается, что Cyathea rojasiana, как и другие представители рода папоротников, эволюционировали, чтобы получить больше полезных веществ из довольно бедных вулканических пород Панамы.

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