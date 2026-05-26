Пара купила комод в секонд-хенде, и не поверила своим глазам: что было внутри (видео)

Супруги из США приобрели подержанную мебель и даже не подозревали, какой сюрприз ждет ее внутри.

Об этом сообщает Mirror.

На обнародованных кадрах зафиксирован момент, когда с помощью фонарика пар осматривает заднюю внутреннюю часть купленного комода. Между двумя деревянными деталями конструкции они заметили сложенные деньги.

«Это неплохие деньги», — говорит мужчина.

Сначала жена допустила, что там лежит около 20 долларов, и мужчина согласился с этим вариантом. Однако когда они начали разворачивать тайник, внутри оказалась большая стодолларовая банкнота. Это очень удивило и рассмешило супругов, а мужчина сразу предположил, что в общей сложности там может быть где-то 500 долларов.

В общей сложности в пачке оказалось десять купюр номиналом по 50 долларов и одна стодолларовая банкнота, что суммарно составило 600 долларов.

«600 баксов, крошка! Они все старые, чувак. Я еще не видел, чтобы сотни и пятидесятки так складывались», — эмоционально прокомментировал находку американец, а его жена добавила: «Это безумие».

После этого супруги решили проверить и другие отделения купленной мебели. Муж предложил поискать более тщательно, предположив, что бывший владелец мог намеренно спрятать там что-то еще. Жена согласилась с тем, что это был сознательный тайник.

В другой части комода мужчина нашел золотую монету в защитном пластиковом футляре с изображением мультяшного дракона с одной стороны и неизвестными символами с другой.

«Это подлог, но круто. Что-то вроде китайской монеты на удачу, пожалуй. Он мил, кем бы он ни был», — резюмировал он.

Больше в комоде ничего не нашли. В соцсетях пара написала, что им невероятно повезло, такую большую находку они обнаружили впервые. Позже жена добавила, что большинство купюр были старого дизайна — 1960-х годов, а одна — 1950 года.

Зрители в комментариях посоветовали отнести деньги к оценщику, поскольку старые банкноты могут стоить дороже своего номинала. Также пользователи отметили, что в те годы 600 долларов были огромными деньгами — около 6000 долларов сегодня.

