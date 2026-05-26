- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 254
- Время на прочтение
- 2 мин
Пара купила комод в секонд-хенде, и не поверила своим глазам: что было внутри (видео)
Пара американцев приобрела комод в секонд-хенде, но когда они заглянули внутрь мебели с помощью фонарика, то просто занемели от удивления.
Супруги из США приобрели подержанную мебель и даже не подозревали, какой сюрприз ждет ее внутри.
Об этом сообщает Mirror.
На обнародованных кадрах зафиксирован момент, когда с помощью фонарика пар осматривает заднюю внутреннюю часть купленного комода. Между двумя деревянными деталями конструкции они заметили сложенные деньги.
«Это неплохие деньги», — говорит мужчина.
Сначала жена допустила, что там лежит около 20 долларов, и мужчина согласился с этим вариантом. Однако когда они начали разворачивать тайник, внутри оказалась большая стодолларовая банкнота. Это очень удивило и рассмешило супругов, а мужчина сразу предположил, что в общей сложности там может быть где-то 500 долларов.
В общей сложности в пачке оказалось десять купюр номиналом по 50 долларов и одна стодолларовая банкнота, что суммарно составило 600 долларов.
«600 баксов, крошка! Они все старые, чувак. Я еще не видел, чтобы сотни и пятидесятки так складывались», — эмоционально прокомментировал находку американец, а его жена добавила: «Это безумие».
После этого супруги решили проверить и другие отделения купленной мебели. Муж предложил поискать более тщательно, предположив, что бывший владелец мог намеренно спрятать там что-то еще. Жена согласилась с тем, что это был сознательный тайник.
В другой части комода мужчина нашел золотую монету в защитном пластиковом футляре с изображением мультяшного дракона с одной стороны и неизвестными символами с другой.
«Это подлог, но круто. Что-то вроде китайской монеты на удачу, пожалуй. Он мил, кем бы он ни был», — резюмировал он.
Больше в комоде ничего не нашли. В соцсетях пара написала, что им невероятно повезло, такую большую находку они обнаружили впервые. Позже жена добавила, что большинство купюр были старого дизайна — 1960-х годов, а одна — 1950 года.
Зрители в комментариях посоветовали отнести деньги к оценщику, поскольку старые банкноты могут стоить дороже своего номинала. Также пользователи отметили, что в те годы 600 долларов были огромными деньгами — около 6000 долларов сегодня.
Напомним, около 3000 серебряных монет эпохи викингов нашли на норвежской ферме. Это сокровище стало самым масштабным для страны, а монеты в нем происходят из четырех разных государств.