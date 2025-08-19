Пара не попала на самолет из-за совета ChatGPT: что случилось

Самолет / © pexels.com

Испанская инфлюэнсерка Мэри Калдасс опубликовала в TikTok видео, в котором сквозь слезы рассказала, что пропустила рейс в Пуэрто-Рико, положившись на совет ChatGPT.

Об этом пишет People.

По словам Мэри, чат-бот на вопрос о необходимости визы ответил «нет», тогда как на самом деле для въезда нужно было заполнить специальную онлайн-форму — Электронную систему авторизации путешествий (ESTA).

Калдасс обвинила искусственный интеллект в своем неудачном опыте. Также заявила, что «больше ему не доверяет». Она даже предположила, что это месть чата за то, что она иногда обижала его.

Девушка плачет, потому что пропустила рейс из-за совета от ШИ. / © people.com

Комментаторы под видео не выразили соболезнования инфлюэнсеру, обвинив ее в халатности. Многие подчеркнули, что для проверки информации следует пользоваться официальными государственными сайтами, а не полагаться на искусственный интеллект.

Несмотря на неудачное начало, поездка Калдасс и ее партнера состоялась. На другой день она уже публиковала видео с концерта в Пуэрто-Рико, а позже делилась с подписчиками впечатлениями от поездки.

