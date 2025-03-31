Как работает парадокс счастья / © Unsplash

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Этот феномен изучается уже более десяти лет, но только недавно ученые смогли начать находить и понимать причины его возникновения. Новое объяснение этого явления предложили ученые из Университета Торонто в Канаде.

Исследования ученых показали, что стремление к счастью может быть утомительным для разума, снижая способность человека контролировать свои поступки и принимать разумные решения. Это увеличивает склонность к соблазнам и вредным действиям, которые в итоге препятствуют достижению подлинного счастья.

Как отмечает Сэм Маглио, один из авторов исследования, стремление к счастью напоминает снежный шар. Человек пытается стать счастливее, но с каждым шагом этот процесс истощает его, забирая энергию, необходимую для тех действий, которые реально доставляют радость.

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Сэм Магли предлагает просто отпустить напряжение и не ставить цель быть счастливым постоянно. "Оцените то, что уже есть в вашей жизни, и воспримите это как основу для счастья", — советует он.

Исследователь сравнивает последствия непрерывных усилий добиться счастья с ситуацией, когда человек возвращается домой после тяжелого дня. Чем больше он устает, тем больше хочется отложить важные дела и погрузиться в бессмысленные занятия, такие как пересмотр соцсетей.

Также важно учитывать существование индустрии саморазвития, постоянно нагнетающей ощущение давления и ответственности за собственное счастье. Когда радость рассматривается как нечто, что можно накопить или удержать, она становится еще более утомительной и изнурительной. Ученые отмечают, что счастье следует воспринимать как песок: если пытаться сильно сжать его в руке, то, в конечном счете, это приведет к боли.

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