Парень без опыта стал руководителем и зарабатывает $150 тыс: что он написал в резюме

Работа

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Ноа Ридисон, которому всего 21 год, признался, что придумывал почти все пункты в своем резюме — от фейковых компаний до несуществующего высшего образования.

Об этом он рассказал в комментарии Daily Mail.

«Кроме имени и адреса — все ложь», — заявил парень.

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По его словам, жизнь в Нью-Йорке стала невыносимо дорогой, и «обычная работа» больше не позволяла ему «сводить концы с концами». Поэтому от отчаяния он решил действовать нестандартно.

Во время поисков работы Ноа просматривал на YouTube ролики «один день из жизни» людей в желаемых профессиях, чтобы изучить ключевую лексику.

В TikTok Ридисон собрал более 55 тысяч просмотров благодаря своему откровенному видео, где он рассказал о фальшивом резюме. Один из примеров: он назвал вымышленную компанию Prime Seven местом своей работы, и рекрутеры даже похвалили ее.

Самая абсурдная выдумка, что он — чемпион NCAA, игравший на саксофоне в шоу Шанайи Твейн.

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«И никто не спросил ни одного доказательства», — смеется парень.

Несмотря на отсутствие навыков, Ноа уже получил должность старшего директора в компании среднего бизнеса. Годовая зарплата — $150 000.

Он признается, что испытывает трудности в новой должности, но убежден: «Все учатся в процессе. Иногда просто нужно играть по правилам системы, которую уже давно построили некомпетентные люди».

«Я видел, как полные идиоты работают на хороших должностях — и удивлялся. Теперь я один из них», — подытожил Ноа.

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Напомним, новейшее исследование, опубликованное в Journal of Occupational Health Psychology, доказывает, что тип работы, которой мы занимаемся, влияет не только на уровень стресса или физическую усталость, но и на качество и количество сна. Звучит серьезно, и это действительно так. Предлагаем разобраться, как именно ваша профессия может портить ваш сон и что с этим делать.

Наибольшие проблемы исследователи зафиксировали среди людей с сидячей работой и работающих в ночные смены или по нерегулярному графику. Люди с сидячей работой на 37% чаще страдают симптомами бессонницы. Те, кто работает вне традиционных часов (по вечерам, ночью, выходным), на 66% чаще вынуждены «отсыпаться» в свободное время.