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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Парень пошел на прогулку в лес и потерял слух: причина ошеломила врачей

Сотни цикад «оглушили» 18-летнего парня. Он перестал слышать после похода в лес.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Лес

Лес / © Pexels

Обычный поход в лес закончился для 18-летнего юноши по больнице из-за громкого звука цикад.

Об этом сообщает Oddity central.

Инцидент произошел в городе Нинбо в провинции Чжэцзян. 18-летний парень по фамилии Ван отправился в поход в лес, где в течение нескольких часов слушал щелчок сотен цикад. Около полудня звуки насекомых стали заметно громче, однако юноша оставался на природе до вечера. Впоследствии он почувствовал шум и заложенность в ушах. Когда цикады затихли, мальчик осознал, что не слышит щебет птиц и уведомлений на своем телефоне.

Испугавшись полной потери слуха, Ван сразу обратился в больницу. Обзор показал, что оба его уха опухли. Пациенту назначили препараты для снятия отека и рекомендовали избегать громких звуков не менее 14 дней. Через две недели подросток полностью выздоровел.

«Многие люди ошибочно считают, что звуки природы безвредны для ушей», — объяснил старший врач оториноларингологического отделения филиала больницы №1 Университета Нинбо Ли Цзи.

Цикад считают самыми громкими насекомыми в мире. По одному насекомое редко превышает уровень в 70 децибелов и не наносит вреда. Однако, пея вместе, они образуют шум более 85 децибелов, что превышает безопасный для слуха порог.

«Волосковые клетки в улитке могут отекать из-за раздражения от громких шумов в течение относительно короткого периода. Обычно они восстанавливаются после избегания шумной среды и отдыха в течение 1-2 недель», — объяснил доктор Ли.

Также врач предостерег, что в случае отмирания волосковых клеток они уже не восстанавливаются. Это приводит к необратимой потере слуха и пациенту приходится использовать слуховой аппарат.

Напомним, обычный семейный ужин в одном из Чикагских ресторанов обернулся тяжелой трагедией для 44-летнего ветерана морской пехоты, который после потребления морепродуктов оказался в коме и потерял дееспособность.

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