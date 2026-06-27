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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
336
Время на прочтение
2 мин

Парень выключил AICore на Samsung: вот что произошло и почему это может понадобиться и вам

Современные смартфоны Samsung всё больше интегрируют функции искусственного интеллекта. Однако вместе с ними на устройствах появляются сервисы, о которых большинство пользователей даже не догадывается.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Как уволить память на Samsung

Как освободить память на Samsung / © pexels.com

Один из них — AICore, работающий в фоновом режиме и отвечающий за локальные возможности AI Android. Некоторые пользователи уже экспериментируют с его отключением и делятся результатами.

Что такое AICore и зачем он нужен

AICore — это системный компонент Android от Google, отвечающий за работу локальных моделей искусственного интеллекта, в частности Gemini Nano.

Простыми словами, он помогает смартфону:

  • обрабатывать запросы AI без Интернета;

  • работать с функциями суммирования текстов;

  • редактировать и переписывать сообщения;

  • создавать контент с помощью AI;

  • поддерживать работу встроенных умных инструментов Android.

Фактически это «двигатель» локального искусственного интеллекта в системе.

Почему пользователи решают его выключать

Несмотря на свою важную роль, AICore имеет и обратную сторону. Часть пользователей сообщает, что сервис:

  • работает в фоне постоянно;

  • может занимать внушительный объем памяти;

  • иногда влияет на автономность батареи;

  • не используется теми, кто не пользуется функциями AI.

Именно поэтому растет интерес к его отключению — особенно среди тех, кто хочет облегчить работу смартфона.

Как выключить AICore на Samsung

Как выключить AICore на Samsung (фото Android Authority)

Как выключить AICore на Samsung (фото Android Authority)

Процесс оказался достаточно простым и не нуждается в root-доступе. Для этого нужно:

  1. Открыть Настройки.

  2. Перейти в раздел Приложения (Apps).

  3. Найти AICore в списке системных приложений.

  4. Нажмите «Принудительно остановить».

  5. Далее выбрать «Выключить».

После этого сервис перестает работать в фоновом режиме.

Что меняется после отключения

По наблюдениям пользователей и тестированию, глобальных изменений в работе смартфона не происходит.

Чаще всего:

  • телефон продолжает работать стабильно;

  • базовые функции не нарушаются;

  • часть AI-инструментов может потерять офлайн-возможности или перейти в онлайн-режим;

  • некоторые функции искусственного интеллекта могут быть ограничены.

В то же время заметное ускорение работы или значительная экономия батареи не всегда фиксируют — результат зависит от модели устройства и сценариев использования.

Стоит ли выключать AICore

Эксперты отмечают: AICore является важной частью современной AI-экосистемы Android. Если пользователь активно использует функции искусственного интеллекта, выключать сервис не стоит.

Но если AI-функции не требуются, отключение AICore может быть вполне безопасным экспериментом, не влияющим на базовую работу смартфона.

Отключение AICore — это не «панацея» для ускорения смартфона, но способ снизить количество фоновых процессов, если пользователь сознательно отказывается от AI-функций.

Как показывает практика, чаще всего телефон продолжает работать по-прежнему без критических изменений.

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Дата публикации
Количество просмотров
336
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