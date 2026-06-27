Парень выключил AICore на Samsung: вот что произошло и почему это может понадобиться и вам

Как освободить память на Samsung / © pexels.com

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Один из них — AICore, работающий в фоновом режиме и отвечающий за локальные возможности AI Android. Некоторые пользователи уже экспериментируют с его отключением и делятся результатами.

Что такое AICore и зачем он нужен

AICore — это системный компонент Android от Google, отвечающий за работу локальных моделей искусственного интеллекта, в частности Gemini Nano.

Простыми словами, он помогает смартфону:

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обрабатывать запросы AI без Интернета;

работать с функциями суммирования текстов;

редактировать и переписывать сообщения;

создавать контент с помощью AI;

поддерживать работу встроенных умных инструментов Android.

Фактически это «двигатель» локального искусственного интеллекта в системе.

Почему пользователи решают его выключать

Несмотря на свою важную роль, AICore имеет и обратную сторону. Часть пользователей сообщает, что сервис:

работает в фоне постоянно;

может занимать внушительный объем памяти;

иногда влияет на автономность батареи;

не используется теми, кто не пользуется функциями AI.

Именно поэтому растет интерес к его отключению — особенно среди тех, кто хочет облегчить работу смартфона.

Как выключить AICore на Samsung

Как выключить AICore на Samsung (фото Android Authority)

Процесс оказался достаточно простым и не нуждается в root-доступе. Для этого нужно:

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Открыть Настройки. Перейти в раздел Приложения (Apps). Найти AICore в списке системных приложений. Нажмите «Принудительно остановить». Далее выбрать «Выключить».

После этого сервис перестает работать в фоновом режиме.

Что меняется после отключения

По наблюдениям пользователей и тестированию, глобальных изменений в работе смартфона не происходит.

Чаще всего:

телефон продолжает работать стабильно;

базовые функции не нарушаются;

часть AI-инструментов может потерять офлайн-возможности или перейти в онлайн-режим;

некоторые функции искусственного интеллекта могут быть ограничены.

В то же время заметное ускорение работы или значительная экономия батареи не всегда фиксируют — результат зависит от модели устройства и сценариев использования.

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Стоит ли выключать AICore

Эксперты отмечают: AICore является важной частью современной AI-экосистемы Android. Если пользователь активно использует функции искусственного интеллекта, выключать сервис не стоит.

Но если AI-функции не требуются, отключение AICore может быть вполне безопасным экспериментом, не влияющим на базовую работу смартфона.

Отключение AICore — это не «панацея» для ускорения смартфона, но способ снизить количество фоновых процессов, если пользователь сознательно отказывается от AI-функций.

Как показывает практика, чаще всего телефон продолжает работать по-прежнему без критических изменений.

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