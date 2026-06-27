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Парень выключил AICore на Samsung: вот что произошло и почему это может понадобиться и вам
Современные смартфоны Samsung всё больше интегрируют функции искусственного интеллекта. Однако вместе с ними на устройствах появляются сервисы, о которых большинство пользователей даже не догадывается.
Один из них — AICore, работающий в фоновом режиме и отвечающий за локальные возможности AI Android. Некоторые пользователи уже экспериментируют с его отключением и делятся результатами.
Что такое AICore и зачем он нужен
AICore — это системный компонент Android от Google, отвечающий за работу локальных моделей искусственного интеллекта, в частности Gemini Nano.
Простыми словами, он помогает смартфону:
обрабатывать запросы AI без Интернета;
работать с функциями суммирования текстов;
редактировать и переписывать сообщения;
создавать контент с помощью AI;
поддерживать работу встроенных умных инструментов Android.
Фактически это «двигатель» локального искусственного интеллекта в системе.
Почему пользователи решают его выключать
Несмотря на свою важную роль, AICore имеет и обратную сторону. Часть пользователей сообщает, что сервис:
работает в фоне постоянно;
может занимать внушительный объем памяти;
иногда влияет на автономность батареи;
не используется теми, кто не пользуется функциями AI.
Именно поэтому растет интерес к его отключению — особенно среди тех, кто хочет облегчить работу смартфона.
Как выключить AICore на Samsung
Процесс оказался достаточно простым и не нуждается в root-доступе. Для этого нужно:
Открыть Настройки.
Перейти в раздел Приложения (Apps).
Найти AICore в списке системных приложений.
Нажмите «Принудительно остановить».
Далее выбрать «Выключить».
После этого сервис перестает работать в фоновом режиме.
Что меняется после отключения
По наблюдениям пользователей и тестированию, глобальных изменений в работе смартфона не происходит.
Чаще всего:
телефон продолжает работать стабильно;
базовые функции не нарушаются;
часть AI-инструментов может потерять офлайн-возможности или перейти в онлайн-режим;
некоторые функции искусственного интеллекта могут быть ограничены.
В то же время заметное ускорение работы или значительная экономия батареи не всегда фиксируют — результат зависит от модели устройства и сценариев использования.
Стоит ли выключать AICore
Эксперты отмечают: AICore является важной частью современной AI-экосистемы Android. Если пользователь активно использует функции искусственного интеллекта, выключать сервис не стоит.
Но если AI-функции не требуются, отключение AICore может быть вполне безопасным экспериментом, не влияющим на базовую работу смартфона.
Отключение AICore — это не «панацея» для ускорения смартфона, но способ снизить количество фоновых процессов, если пользователь сознательно отказывается от AI-функций.
Как показывает практика, чаще всего телефон продолжает работать по-прежнему без критических изменений.