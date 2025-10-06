ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
615
Время на прочтение
1 мин

Парень залез на фонтан и погиб ужасной смертью: что с ним произошло

Парень мечтал стать пилотом спасательного вертолета.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Парень залез на фонтан и погиб ужасной смертью: что с ним произошло

19-летний юноша погиб, упав с фонтана Фото иллюстративное / © Associated Press

Трагический инцидент произошел в ночь на 5 октября в городке Глоренца в Италии. 19-летний Леон Мозер погиб на месте после падения из фонтана на центральной площади города.

Об этом сообщает ряд итальянских СМИ, в частности, ildolomiti.

Парень находился там с друзьями около трех часов ночи. Он решил взобраться на фонтан, но внезапно потерял равновесие и упал.

Леон Мозер погиб на месте после падения с фонтана на центральной площади города Фото: ildolomiti

Леон Мозер погиб на месте после падения с фонтана на центральной площади города Фото: ildolomiti

Несмотря на скорейшее прибытие медиков «Белого креста» и пожарных, спасти юношу не удалось.

На место трагедии также прибыли карабинеры, начавшие расследование, чтобы установить точные обстоятельства произошедшего.

По информации местных источников, Леон мечтал работать в горной спасательной службе. Он уже сдал вступительный экзамен и проходил дополнительные курсы, чтобы официально присоединиться к команде.

Также известно, что юноша получил лицензию пилота и стремился стать пилотом спасательного вертолета.

«Внезапная гибель Леона Мозера стала большим потрясением для его друзей, семьи и всего общества Глоренцы», — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине, в столичном метро , пассажир упал на пути.

Ранее подобный инцидент произошел на станции метро «Лыбидская» в Киеве. Там человек упал на колеи в тоннеле. Очевидцы слышали крики. По их словам, юноша ехал «зацепом» между вагонами поезда.

Дата публикации
Количество просмотров
615
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie