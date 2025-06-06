Парикмахеры назвали основные цвета волос, которые лучше всего подходят для холодных тонов кожи

Какие цвета волос лучше всего подойдут для холодного тона кожи / © unsplash.com

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В издании Real Simple эксперты рассказали, как выбрать краску, которая действительно сделает бледную и как прозрачную кожу светящейся изнутри.

Русый пепельный

Те оттенки волос, которые имеют максимально естественный вид, отличаются особенной элегантностью. Таков русый пепельный, который выбирают для себя звезды, в частности, Лили-Роуз Депп. Русый пепельный слегка приглушенное, дымчатое основание и едва заметные блики, идеально подчеркивающие холодную кожу.

Парикмахеры утверждают, что магия этого цвета заключается именно в мягких, смешанных бликах, имитирующих естественный оттенок волос.

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Теплый карамельный

Хотя теплые оттенки плохо сочетаются с холодиным тоном кожи, однако именно этот цвет является идеальным, ведь создает отличный контраст и эффект сияния. Теплая карамель придаст прядям глубины, не перегружая их. А чтобы добавить своим волосам красивые блики и объемную текстуру, попробуйте популярную ныне технику балаяж.

Ледяной блонд

Это самый идеальный цвет для холодных оттенков кожи. В его основе те же серебристые подтоны, которые создают эффект северного сияния. Этот цвет никогда не сможет превратиться в тёплый, ведь его платиновая основа нейтрализует во время окрашивания любое тепло. Парикмахеры рекомендуют присмотреться именно к ледяному блонду тем, у кого кожа отличается розовым полутоном.

Глубокое вороново крыло

Чтобы эффектно обрамить лицо, повторите этот глубокий черный цвет. Но оттенок должен быть с невероятным, практически стеклянным блеском. Обратите внимание, что за таким цветом придется тщательно ухаживать. Правильная подпитка, балансировка тонов, увлажнение помогут поддерживать нужный оттенок. Без них ваши волосы превратятся в что-то невнятное и тусклое.

Пепельная блондинка

Если у вас очень светлая кожа, то этот выбор будет идеальным. Оттенок отличается легким и естественным видом, не создающим ненужный контраст с фарфоровой кожей. Дымчатые, холодные оттенки помогают предотвратить такое нежелательное тепло, а благодаря мягким бликам пряди получают объем и глубину.

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Палисандровый каштан

Хотя этот оттенок может показаться неожиданным, но для брюнеток со светлой кожей он станет настоящей находкой. Он отличается достаточно глубоким основанием и почти незаметным румянцем, чем идеально подчеркивает контраст с холодным тоном кожи.

Дымная сирень

Если вы хотите чего-то невероятного и интересного, следует запомнить, что любые пастельные оттенки прекрасно сочетают с холодным тоном кожи, но только тогда, когда они размыты, приглушены. Выбирайте лавандовый серый или дымный сиреневый для игривого, но изысканного вида.